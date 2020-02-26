最近很多人都选择宅在家，明星也是如此。明星们忙起来会很忙，这段时间就有更多的时间陪伴孩子了。宅在家陪孩子其实刚好可以好好培养下亲子关系。下面我们来盘点下近期宅在家带孩子的八大明星，你觉得哪位最有爱？

1、杨威

杨威就生活在武汉，他有三个孩子。近日，杨威晒出了他和孩子一起做运动的视频。杨威的老婆杨云还亲手给孩子们做红糖发糕。杨威一家真的很有爱。

2、朱亚文

朱亚文有两个女儿，他是一位好老公，也是一位好爸爸。朱亚文真的是很有耐心的爸爸，他会陪女儿数玻璃，还会陪女儿跳舞。

3、李小鹏

李小鹏有一儿一女，他的女儿奥莉很可爱。李小鹏宅在家陪孩子做灯笼。他还晒图请网友们猜是谁做的灯笼。许多网友觉得是奥莉做的。

4、邹市明

拳王邹市明一家也很有爱。邹市明晒出了他在家教儿子练拳的视频。视频中，他很有耐心地教儿子练拳。感觉邹市明给大家上了一堂亲子示范课。

5、李佳航

李佳航和李晟有一个可爱的儿子。近日，李佳航晒出了他在家陪儿子玩耍的视频。很多网友评论说，感觉李佳航童心未泯。

6、吴京

吴京和谢楠也是娱乐圈的恩爱夫妻，两人生有两个儿子。近日，谢楠晒出了在家带娃的照片。照片中，吴京和两个儿子在健身呢。

7、张嘉倪

张嘉倪生了两个儿子了，但她的身材还是特别苗条。近日，张嘉倪晒出了她在家带娃的照片。她一边带娃，一边还健身。有网友评论说，张嘉倪好拼啊！

8、黄奕

黄奕很爱她的女儿。近日，黄奕还晒出了教女儿泡茶的视频。黄奕宅在家还和女儿一起健身。感觉黄奕真的是一位好妈妈。



