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赵本山力捧的女弟子，嫁给小4岁李玉刚恩师，如今57岁婚姻很幸福

(2020-02-26 12:31:22)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今姐弟恋挺常见的，宋威龙和宋茜就在《下一站是幸福》中演绎了一段很甜的姐弟恋。娱乐圈中有些明星也曾谈过姐弟恋，有些明星的姐弟恋还修成了正果。王永会和筱素清是本山传媒的模范夫妻，其实两人也是姐弟恋。

赵本山力捧的女弟子，嫁给小4岁李玉刚恩师，如今57岁婚姻很幸福

筱素清比她老公王永会大4岁。王永会夫妇都是赵本山的徒弟，两人都是二人转演员。王永会更是东北少有的男旦演员。李玉刚曾向王永会请教如何表演，据报道，李玉刚称王永会为恩师。王永会是很优秀的二人转演员。

赵本山力捧的女弟子，嫁给小4岁李玉刚恩师，如今57岁婚姻很幸福

筱素清在多部《乡村爱情》剧中演玉田娘这个角色。她也是凭借《乡村爱情》成名。其实王永会也曾参演《乡村爱情》，只不过他的戏份不多。但两人也是《乡村爱情》中隐藏的夫妻。其实筱素清的女儿王晶晶也有参演《乡村爱情》。

赵本山力捧的女弟子，嫁给小4岁李玉刚恩师，如今57岁婚姻很幸福

王晶晶在《乡村爱情12》中演美女大学生董洋。董洋给人感觉很纯美，又有点呆萌，很多观众喜欢她。王晶晶这位星二代也凭借这个角色成名。有网友评论说，感觉赵本山有意帮捧筱素清的女儿呢。不过王晶晶真的很有亲和力，让人忍不住喜欢她。

赵本山力捧的女弟子，嫁给小4岁李玉刚恩师，如今57岁婚姻很幸福

筱素清在《乡村爱情12》中的扮相比较显老，生活中的她却很时尚。她甚至还开过网络直播，还会和粉丝互动。王永会夫妇很恩爱。筱素清将近57岁了，但许多网友觉得她比同龄人要年轻很多。你喜欢筱素清一家吗？

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