在娱乐圈想要混的好，颜值可是非常重要的尤其是对于女明星来说，颜值非常重要。但是娱乐圈就是有一批人不靠颜值吃饭，她们颜值不高，但是实力很强，能唱歌能演戏，虽然很多人算不上大红大紫，但总能在观众面前混个眼熟，也深受很多导演的欢迎。比如说张瑶。

说起张瑶大家可能不太熟悉，就是在刚刚播完的热播剧《新世界》中那个出演关宝慧的女演员。剧中的张瑶将关宝慧这个泼辣却不失有情有义的女人演绎的十分到位，与孙红雷、张鲁一等实力派一起飙戏丝毫不落下风。

其实，张瑶并不是科班出身，她起先进入娱乐圈是一名歌手，20岁的时候张瑶参加了央视的歌手选秀比赛，还取得了不错的成绩，后来张瑶还被经纪公司看中，准备将她打造成女歌星。但可惜的是张瑶所在的公司并不给力，作为歌手的张瑶一直没有被捧红，张瑶便开始寻找自己的事业出处，她选择了去做演员。

于是张瑶开始在影视剧中出演配角，但是让大家记住张瑶的电影应该还是赵薇的那部《致青春》。这部电影让杨子珊、江疏影等人在圈内打开了知名度，也让张瑶开始被大家所熟悉。

在美女如云的演艺圈，以她的知名度很难拿到大女主的剧本，但是张瑶心态很好，配角也无所谓，她认真的对待每一个角色。尤其是很多自带笑点的角色，张瑶尤其演的好。

2012年，32岁的张瑶结婚了，丈夫陈科是一位年轻的演艺公司CEO，婚后的生活张瑶过的很低调。如今40岁的她依旧活跃在各大剧组当中，却保养得相当好，看上去像少女一样，相信在《新世界》之后依旧能在其他影视剧中看到张瑶的身影。



