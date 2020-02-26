近些年来，房子一直是中国老百姓热议的话题，而被大家所关注的事情自然也是影视剧取材之一。所以，关于房产题材的电视剧越来越多，很容易引起观众们的共鸣。下面我们一起来盘点近年来热播的八部房产题材电视剧，你看过几部？

1、《安家》

安家这部剧最近可是热播的很，这部剧讲述的是一群二手房中介工作人员的故事，通过一个个买房、卖房的事例讲述普通人在面对房产时所展现的状态，还是很贴近现实的。

2、《我的真朋友》

我的真朋友这部剧中的男女主角也是房产销售人员，也会面对房产买卖的中的各种事情，但是这部剧虽然是与房产有关，但男女主角大部分时间都是在谈恋爱。

3、《楼奴》

香港人为了买楼也需要节衣缩食，努力攒钱。港剧《楼奴》，就讲述了为了买楼辛苦工作生活的一群人的生活，与大陆剧有异曲同工之处。

4、《蜗居》

要说关于房产题材的电视剧近些年最为经典的应该就是蜗居了，为了买一套属于自己的房子，剧中的几位主人公可以说是拼尽了全力。这部剧真的是将普通人买房的艰辛展现了出来。

5、《房奴》

同样是展现普通人买房艰辛的还有《房奴》这部剧，现如今很多人为了买房纷纷贷款，成为了所谓的房奴，看这样的电视剧真的是有共鸣。

6、《3号地产商》

《3号地产商》是一部讲述房地产开发商故事的电视剧，这其中涉及到诸多房地产开发的行业情况，喜欢看商战的观众一定很喜欢。

7、《买房夫妻》

《买房夫妻》将房子与婚姻联系到了一起，房子往往在一段婚姻中有着非常重要的地位。所以现实中也可能因为房子问题导致夫妻感情出现问题，就如剧中演绎的那样。

8、《缺宅男女》

香港也是一个房价极高的地方，所以关于房子的港剧也有很多，苗侨伟主演的《缺宅男女》被称为香港版《蜗居》，展现的是普通香港人为买房而努力的故事，看后让人很有感触。