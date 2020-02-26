说起赵本山的弟子，那可以说是十分多的了，比较有名的就有小沈阳、丫蛋、宋小宝等，而今天要说的是赵本山的另一位徒弟金鸿鸣。说起来，金鸿鸣走上演员这条路也是属于碰巧，因为出国拒签，而误打误撞学了表演。求学的日子里，他还担任过辽宁省艺术节的主持人，可以说是挺多才多艺的。

赵本山的徒弟很多，而且大多数徒弟都是其貌不扬，但是金鸿鸣的长相却很俊朗，而且性格也是比较阳光开朗的，在出演《乡村爱情》的时候还被称为这部剧里的“颜值担挡”呢，更是与毕畅、贺树峰一起合作。

金鸿鸣除了演戏，还是一个幕后工作者。在电视剧《关东大先生》中，金鸿鸣有着精彩的表演，其清新的面孔，企业高管的外在素质让观众记忆深刻 。在电视剧《乡村爱情》系列中，他的表演很不错 ，与毕畅演起对手戏来也是非常自如 。他客串出演电视剧《乡村爱情12》，为该剧增色不少 。而在网络剧《槑头槑脑》中，身为制片人的他则与其他工作人员在创作喜剧上都是极其专业的 。

在民国传奇剧《老兵》里面，他还和宋小宝、小沈阳和赵本山同台飙戏呢，之后在都市情感剧里面《男人四十要出嫁》里面饰演苏兰的前男友张旭 ，和沈春阳、关婷娜一起合作。

2017年7月16日 ，金鸿鸣与交往多年的女友王鹤凝在辽宁沈阳举行婚礼，女方是一名音乐老师，虽然结婚当天赵本山没有来到现场，但是送上了一幅“百年好合”的题字。

据说，他们两人结婚后不久就生了一个男孩。虽然36岁的金鸿鸣的演艺生涯不算大红大紫，但是发展也算顺利，而且还拥有了自己的人生伴侣，拥有了属于自己的小日子，仔细想想这生活过得也不错。



