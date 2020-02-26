最近，有多部新剧跟观众见面了。近日，又一部网剧定档了。网剧《无心法师3》将在3月播出。很多剧迷挺开心的，《无心法师》前两部都挺好看的。下面我们来看看《无心法师3》的六大精彩看点，你准备追这部剧吗？

1、韩东君和陈瑶组cp

韩东君在《无心法师》第一部中和金晨组过cp。世上再无张显宗，无人爱我岳绮罗。张若昀和陈瑶在《无心法师》中组的cp可以说是深入人心。韩东君和陈瑶在《无心法师3》中有情感戏，两个的cp组合将给观众带来怎样的惊喜呢？让我们拭目以待吧！

2、陈瑶一人分饰两角

陈瑶长着一张萝莉脸，她在《无心法师》的第一部和第二部中都是演岳绮罗。这次陈瑶在《无心法师3》中演孪生姐弟。从曝光的剧照来看，陈瑶的女装造型纯美，她的男装造型挺飒的。陈瑶一人分饰两角也是《无心法师3》的一大看点。

3、剧情引人入胜

《无心法师》前两部的口碑都挺不错的。《无心法师》的剧情跟一般网剧不同，它是一部玄幻剧，它的剧情有惊悚的成分，也有玄幻的成分。整体来说，剧中的情节是比较引人入胜的。因此观众们喜欢看这部剧。

4、白琉璃换人

泰国演员Mike曾在《无心法师》前两部中演男主角无心的好友白琉璃。而这次白琉璃的扮演者换成了丁桥。丁桥长得挺帅的，他曾在《如懿传》中演大阿哥。他演的白琉璃能得到观众的认可吗？

5、特效走心

《无心法师》前两部的特效都是比较走心的，很多场景给人感觉很真实。据报道，剧组在特效方面投入挺大的。《无心法师3》也是制作精良，值得期待。演员们的服饰也都做得很精致。

6、新演员加入

牛骏峰、叶青等演员也有参演《无心法师3》。《无心法师》前两部的演员都选得挺好的。这次新演员的加入也将给观众带来新的看点。陈瑶演的叶青鸾是岳绮罗的转世。这部剧有望揭示无心和岳绮罗的感情纠葛。