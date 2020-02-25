近日，戴娇倩化身为“母婴博主”，穿着一身粉红睡衣，留着斜刘海显得清纯年轻，40岁的脸上依旧看不出什么皱纹。

她把一个玩偶娃娃放在衣服里，扮作孕妇，大谈做母亲的感受。直言从怀孕、生孩子、带孩子，每一环节都不容易。生孩子身体上的痛苦是非一般的，但比生孩子更辛苦的是喂奶和给孩子断奶，甚至她还自嘲孩子断奶时的自己，简直就是一头母牛。

说起戴娇倩，想必很多人对她都很熟悉，也看过她出演过的很多部电视剧。很小的时候就在电视剧《花季雨季》中担当主演，并凭借该片获得了金鹰奖最佳女主角的提名。她的古装扮相更是美得深入人心，多年前，由她主演的《凤在江湖》到香港宣传，港媒曾以“古装第一美女”以及“内地张柏芝”这样的称号形容她。

戴娇倩虽然还活跃在娱乐圈里，但是名气已经大不如前了，从2014年她嫁给圈外男友后，并在2016年生下了女儿，从那之后她的作品就比较少了。也许是做了妈妈后，她开始把自己的重心转移到生活中来，也很喜欢在社交平台上“炫娃”。

她近年来频频上综艺节目，但是参加的综艺节目也大多都是母婴相关的，现实生活中她已经拥有了一个4岁的女儿，而且对女儿也是十分疼爱，在社交平台上也多次晒出自己女儿的照片，甚至在女儿生日的时候穿上卡通衣服来为女儿庆生，从她发出来的照片来看，她对自己的女儿也是十分疼爱的。

虽然她现在已经40岁了，但是看起来还是保养得很好，像之前也曾经曝出她拍了一组照片，照片里的她穿着睡衣式的开衩裙，露出白皙的腿部，十分吸睛，而且从中也可以看得出她婚后的生活还是过得很不错的。虽然名气大不如前，但是拥有幸福的家庭，这也是人生一大美事了。



