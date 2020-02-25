时隔多年，《刘老根3》播出了，这一部有很多老演员已不在，但也有很多新鲜面孔加入，众多年轻演员的加入让这部剧受到了更多年轻人的喜爱。其中，“韩世信”的扮演者红孩可以说是这部剧的清流之一，他外表年轻有朝气，不过年纪轻轻似乎也挺招人“恨”！

红孩原名叫陈昆仑，如今33岁，毕业于辽宁省民间艺术团。因为他长得很干净还很爱笑，所以看起来像个20多岁长不大的小伙子，而且在韩世信的个人资料中也可以发现他评价自己脸皮厚，所以遇到事情不会尴尬。而且大家有没有发现，他笑起来和郭麒麟有些像，而且给人一种很亲切的感觉。

别看他看起来阳光，好像一直生活得很富足一样，其实并不是。她初中的时候父亲就失明了，因为母亲也是一位二人转演员，他便跟随母亲到各地演出，2008年被赵本山先生收入门下，成为赵本山的第35位弟子，因为经验丰富，性格开朗，他在刘老根大舞台演出的时候也深受观众喜爱。在2017年，她的妈妈也去世了。

他称自己是被迫登上舞台的，而且住过地下室，所以现在一点也不害怕蟑螂老鼠，主持过婚礼个主持过葬礼，可以说他一路走来非常不容易了。

大家应该也在别的电视剧中见过他的身影，比如《乡村爱情》中的赵玉田，《乡村名流》中的小司机等，虽然角色不大，但他演的很认真且放松，他的外形也很儒雅，不是大家印象中的“东北硬汉”形象。赵本山也曾表示红孩还挺有正事的，演戏放得开也很松弛，如果有机会表演，一定会用上他的。

《刘老根3》这不就是他“大显身手”的地方，他演的韩世信和董事长的女儿珊珊谈恋爱，可以说是个恋爱小达人，撩妹一把手。但是一手好牌渐渐被打烂，他为了利益耍坏心眼，有时让观众气得直咬牙，更有人表示为了韩世信这个角色也不看这部剧了！不过这侧面也显示出了他精湛的演技，让观众“恨”起来就是那些坏角色的使命呀！