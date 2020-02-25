孙俪的新剧《安家》正在热播。不过近日，在剧中演女配角的张萌却上热搜了。张萌在剧中演的张乘乘出轨了。网友吐槽说，感觉张萌演这样的角色挺需要勇气的。下面我们来盘点一下张萌演过的八大经典角色，哪个让你印象深刻呢？你最喜欢哪一个？

1、虞姬

张萌和胡歌合演过古装剧《神话》，她在这部剧中一人分饰两角。张萌在剧中演的虞姬让人印象深刻。当年很多观众曾被张萌惊艳到。

2、焦艳艳

张萌曾在《离婚律师》这部剧中演男主角吴秀波的前妻焦艳艳。焦艳艳在这部剧中也是劈腿了，这个角色的人设不讨喜，但张萌真的是美艳动人。

3、雷蕾

《敢爱》这部剧的结局挺让人无语的，男主角和女主角最终没能走到一起。张萌在剧中演的雷蕾善良又专情，可惜她的男友却背叛了她。

4、陆小山

张萌长得有些神似佟丽娅，张萌很有御姐范。张萌和田雨合演过《小丈夫》。张萌曾凭借在剧中演陆小山这个角色获得百强电视剧最佳女配角提名。

5、苏难

吴磊主演的《沙海》挺好看的。张萌在剧中演神秘女子苏难。苏难美丽又干练，后来为救吴邪而牺牲。她的结局让人惋惜。

6、艳炟

《幻城》这部剧满足了很多书迷的幻想。宋茜、冯绍峰等多位明星都有参演这部剧。张萌在剧中演艳炟，感觉她是在用颜值撑造型。

7、章嘉雯

张萌的戏路挺宽的，她还演过谍战剧。她曾在谍战剧《红色电波》中演章嘉雯。张萌穿上军装真是英姿飒爽。

8、丽姬

张萌演过多部古装剧，她不管是演现代剧还是演古装剧都很美。张萌客串过古装剧《秦时明月》，她在剧中演丽姬。



