赵本山的弟子数不胜数，四弟子王小宝也是他的得意门生。王小宝走上二人转这条道路完全是出于“无奈”。小的时候，他的身体不好，患有哮喘病，每年都会发作，发病的时候，更是睡觉都成问题。母亲看到他这样的状况，也做不了农活，就想着学一门手艺，寻求谋生之路。看到王小宝很喜欢音乐，经常从白天唱到晚上，村里人都叫他“吵夜郎”。再加上二人转也东北又是“特产”，于是母亲就让王小宝跟舅舅去学习二人转。

起初来到艺术团，老师并没有收他为徒的意思，但是王小宝耐得住寂寞也吃的了苦，陈庆莲也被他的坚持和聪明劲儿所打动，打心眼儿里认可了这个徒弟。2001年，辽宁省举办的“赵本山杯二人转大奖赛”改变了王小宝的人生轨迹。在比赛之前王小宝就听说赵本山这次要收徒弟，于是他就很努力的准备。

皇 天不负有心人，王小宝的努力被赵本山看到了。2003年8月11日，王小宝正式成为了赵本山的弟子。在拜师之后，他就跟着赵本山进入了《刘老根》的剧组，在赵本山的指导下，他活灵活现的演绎了刘大奎这个角色。之后的《乡村爱情》中，他饰演的刘长贵也是深入人心。

不过人生总是起起落落的，成名之后的王小宝曝光度也高了起来，一次不小心就对他的前途影响甚大。有一次他和一位私家车车主发生了争执，这件事让他的形象一落千丈。赵本山也对他的行为感到失望，雪藏了他一段时间。

被雪藏的这段期间，让王小宝沉淀了下来，整个人想了很多也成熟了不少。终究是自己的徒弟，赵本山还是愿意给他一次机会。《刘老根3》最近正在热播，王小宝再次以刘大奎的身份出现在大众视野。

对于王小宝在《刘老根3》中的表演，观众褒贬不一。有人吐槽刘大奎与《乡村爱情》中的黄世友太过于接近，没有突破。对此，王小宝本人表示看的很开，大家有争论说明在认真看。他还表示，会认真听取大家的意见，以后不断的努力。王小宝的这番操作圈了一波粉，他的事业也就此东山再起。

他能够如此安心的做事业，妻子的帮助是不能忽视的。王小宝的妻子吴琼也是个二人转演员，只不过现在已经退居幕后，安心的创办二人转学校。王小宝比妻子大了19岁，但是年龄不是问题，两个人一直恩爱如初，还生下了爱的结晶。