在很多影视作品中，主角的光环总是强大的，观众们往往被主角所吸引而忽略了配角的存在。臧洪娜就是娱乐圈中知名的黄金配角。2010年她以主持人的身份正式出道，因为微胖的外形和讨喜的主持方式，臧洪娜很快便引起了众人的关注。

2012年，她李佳航、孙耀琦一同出演了《艾米加油》这部都市剧，在剧中她饰演的是胖花一角，精湛的演技让她逐步开启了演艺之路。不过她不是苗条的美少女，外形条件有限的她只能接到配角。做一行爱一行，臧洪娜在配角的演艺之路上越走越远，小有名气。

除了是黄金配角之外，她还是闺蜜专业户。她曾两度和唐嫣合作，在《何以笙箫默》以及《千金女贼》中，臧洪娜都饰演了唐嫣的闺蜜。私底下，两个人也因戏结缘，成了真正的好朋友。她还和杨蓉、迪丽热巴等人合作过，也都是闺蜜的角色。不得不说，臧洪娜真是演闺蜜演出了心得！

很多人都觉得，娱乐圈的友情不可信，但是臧洪娜却让这些人改变了想法。2017年，臧洪娜和李沁在《狼殿下》中相识，两个人因此也成为了很好的闺蜜。私底下经常聚会，好友的新戏上映，她还会吆喝着卖力宣传。除了李沁之外，臧洪娜和肖战的关系也非同一般。

2019年肖战的生日聚会上就出现了臧洪娜的身影，让人大吃一惊。要知道，肖战可是当下的顶级流量，他生日请来的艺人也都是家喻户晓的明星，“云梦三姐弟”的重聚就足以见得生日会的不一般。由此看来，臧洪娜在肖战心中，也是极其要好的挚友啊！

出道这么多年，臧洪娜一直片约不断。除了自身的努力之外，朋友们的帮助也是不能忽视的。她爽朗的性格让她在娱乐圈结交了很多的好友，都说出门靠朋友，圈内好友也会时不时的帮她推一些戏，不得不说，好人缘真是很重要呢。

如今的臧洪娜真的瘦了好多，脸也变小了好多，整个人都美起来了。臧洪娜一心投入在事业上，感情生活还是一片空白。只希望她也能关系一下自己的个人生活，早日遇上真爱吧！



