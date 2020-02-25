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盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2020-02-25 08:36:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

于朦胧和陈钰琪主演的《两世欢》正在热播。这部剧有言情的剧情，也有查案的剧情，还是挺好看的。女主角陈钰琪在剧中一人分饰两角。下面我们一起来看看《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？剧中哪位女演员的古装造型让你觉得惊艳？

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？


1、陈钰琪

陈钰琪的颜值挺高的，她曾在新版《倚天屠龙记》中演敢爱敢恨的赵敏。陈钰琪在《两世欢》中的造型很美，很多网友表示有被她惊艳到。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、 徐好

90后美女徐好长得挺漂亮的，她曾在《我的真朋友》中演骆祖儿。徐好还演过《天盛长歌》等影视剧。徐好这次在《两世欢》中演姜探。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、马月

马月既参演有《大主宰》，也参演有《两世欢》。她在《两世欢》中演长乐公主。长乐公主这个角色挺讨喜的。马月的颜值和气质撑得起公主这样的角色。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、丁可儿

丁可儿曾在张雪迎版《泡沫之夏》中演网红林可欣。丁可儿是一位学霸美女，她这次在《两世欢》中演郡主王则笙。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、王嵛

90后美女王嵛演过《楚乔传》、《白发》等多部古装剧。王嵛这次在《两世欢》中演小鹿。王嵛给人感觉很清纯，很甜美。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、幺依田

幺依田曾获得过百合奖优秀女演员奖，她也曾参演《乡村爱情》。幺依田的名字读起来有点拗口。她在《两世欢》中演知夏姑姑。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、毕梦格

毕梦格是一位新人。她学过舞蹈，是一位很有气质的90后美女。毕梦格才23岁，她还是很有潜力的。她在《两世欢》中演小涵。

盘点《两世欢》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、林静

林静也是一位颜值与演技并存的美女，她曾在贾静雯版《倚天屠龙记》中演丁敏君。近些年她还参演了《庆余年》等热播剧。林静在《两世欢》中演原夫人。

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