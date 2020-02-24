说到赵本山想必很多人都知道吧，他可是很有名的小品演员，虽然他已经渐渐在淡出小品舞台，但是他的影响力在娱乐圈里还是很大的。而且赵本山还经常在一些剧里面捧自己的徒弟和自己的儿女，像最近的《乡村爱情12》里面，他的儿子和女儿都有在剧里客串，而像最近同样很火的《刘老根3》，里面还出现了他现实中的外孙子，也就是剧里的刘老根的孙子。

说起他这个外孙子，名字和芒果台著名主持人汪涵同名，是赵本山和前妻所生的女儿赵玉芳的儿子，赵本山大女儿赵玉芳结婚的时候，赵本山还亲自为女儿置办了300万的嫁妆，让她风风光光地出嫁。如今赵本山如此的捧外孙，这么看来也就不足为奇。

《刘老根3》的时候还曾经流出一段赵本山与外孙子汪涵同台飙戏的视频,画面中赵本山身穿黑色潮牌卫衣，头戴棒球帽。在片场非常认真地和小外孙讲戏，还引导他在拍戏的时候该怎样走。赵本山的外孙汪涵的颜值还真是高,所以也有不少网友开玩笑说还好外孙子继承到了赵本山的演技而没遗传到颜值.。

其实，了解汪涵都知晓，赵本山的小外孙也算得上是一位小戏骨，因为这并不是汪涵第一次走进荧幕。汪涵在8岁时，就出演外公赵本山投资的电影《小小爸爸》主角。虽然只是一部网络电影，但是汪涵在影片中的演技真不错，更是被赞不愧是赵本山的外孙。如今汪涵又和外公赵本山同台飙戏，可见赵本山对外孙的宠。