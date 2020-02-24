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盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

(2020-02-24 11:52:16)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

对于女演员来说，虽然很多女演员都是颜值比较高的人，但是光颜值高的话还不够吸引人。演员最重要的还是演技，而说到演技就要说到台词声音了，如果台词声音好听的话，对于女演员来说会是一个加分项。今天就来盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

1、梅婷

梅婷在参加《声临其境》的时候，表现真的很让人意外，特别是配音《飞屋环游记》里的艾丽，梅婷的声音变得嘶哑童趣,就连肢体语言和表情都分毫不差。撒娇、嘟嘴、摆手都那么卡通化，太棒了吧。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

2、蒋欣

蒋欣的演技可以说是很赞的，最让人印象深刻的是她在《甄嬛传》里面的华妃，但是蒋欣也有出演过一部《华胥引之绝爱之城》，整个剧里除了蒋欣是原声，其他的都是后期配音。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

3、白百何

白百何辨识度极高的声音一直以来都备受网友和影迷的好评，之前献声麦家新作《人生海海》，也让众多粉丝们和书迷们倍感惊喜，再次引发了“开口跪！”、“请白百何上《声临其境》”等等期待！

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

4、张韶涵

张韶涵其实是一名专业的歌手，当然了她也出演了很多戏，就连韩红也说过她的声音犹如天籁。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

5、焦俊艳

焦俊艳的演技和台词功底都很好，而且她的声音也比较有激情，就连哭戏也是很让人称赞，小嘴一撇让人看了十分心痛。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

6、杨紫

杨紫是现在娱乐圈中当红的女星之一，她所出演的很多角色都深受大家的喜爱。她曾经唱过香蜜的主题曲《不染》，声音甜美又好听，被很多网友都说是真唱。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

7、娄艺潇

出演过《爱情公寓》的娄艺潇声音也是很好听的，她还会唱歌，之前的一首《凉凉》让很多网友纷纷称赞她的歌喉。

盘点台词声音最好听的八大美女演员，谁让你百听不厌？

8、万茜

万茜的声音真的是太有魅力了吧，在《声临其境》里面配音《东成西就》时十分嗲，而配音《唐山大地震》的时候又十分催人泪下，真的是切换自如。

其实娱乐圈里台词声音好听的女演员还有很多，你心目中又有哪几位呢？来讨论一下吧。


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