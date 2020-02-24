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赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

(2020-02-24 11:44:40)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山名下的弟子数不胜数，一个个都是身怀绝技，可谓是各有千秋，田娃就是其中的一个。田娃其貌不扬，出生在东北的农村，从小家庭条件就不好，小时候甚至还经历过债主上门追债的事情。都说穷人的孩子早当家，身为独生子的田娃决心要努力让家里摆脱困境。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

十岁那年，老二人转艺人刘殿才来到田娃的家演出。他在台下随便哼唱了两句就让刘殿才震惊不已，随后便带着田娃出去转转。在帮唱的这段时间里，田娃深深的爱上了二人转这门艺术。回家之后，他决心要成为一名二人转演员。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

但是在当时，二人转是不入流的，家里人都希望田娃好好上学出人头地，十分阻止他继续学习二人转。为此，他跟家里抗争了很久，学也不上了，宁愿在家里种田。父母看到他如此执着，便也软了下来，把田娃送去了正轨的机构学习二人转。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

2003年，田娃还只是个名不见经传的小演员，但是才华却是挡不住的。本山传媒的副总裁来辽阳选演员的时候，一眼就相中了他，想让他来到赵本山的公司，有望拜师学艺。其实田娃之前就跟赵本山见过面，只是一直没有机会拜师，这次机会来了，他自然是牢牢的抓住。2006年田娃终于拜师成功，成为了北京刘老根大舞台的台柱子。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

田娃在接受采访的时候表示，自己和师傅并没有过多的交流，自从入团以来，他都很让师傅省心，没有出过什么事。看着师傅为大家操心，他也是不忍心赵本山这么劳累，几乎没有麻烦师傅的时候。在进入刘老根大舞台的这段期间，田娃的进步很大，也成长了很多。在小沈阳外出拍戏后，他成为中流砥柱，还被称为是下一个小沈阳。对于成名这件事，田娃还是看的很开的，他觉得不能急躁，该来的总是会来的。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

除了事业蒸蒸日上，他的感情生活也是幸福甜蜜。田娃的妻子跟他一样是二人转演员，两个人因为工作而相识。她名叫郭丽颖，无论是身段还是唱功都非常好，但是生活作风低调，网络上很少看到她的消息。自从和田娃结婚以来，郭丽颖就做起了成功男人背后的女人，经常默默的帮丈夫处理杂事。田娃还表示，演出的时候，妻子就帮他把包袱收拢了，所有的事情几乎她都包了。

赵本山力捧的弟子，其貌不扬却娶美女演员，如今35岁婚姻很幸福

如今，35岁的田娃在《乡村爱情12》中的表现也是可圈可点，知名度也是大大提升。能有现在的成绩，恩师赵本山功不可没，郭丽颖也是不能忽视的重要力量。田娃有了这两位的助力，再加上自己的努力，想必会越来越好的！

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