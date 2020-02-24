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她是星二代美女，嫁给富豪老公被传离婚，如今37岁给人网红即视感

(2020-02-24 09:09:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

知名笑星潘长江可是央视春晚的常客，他虽然长得不帅，但他却给观众带去了许多欢乐。潘长江可以说是人生赢家了，他和他的老婆杨云很恩爱。潘长江的爱女潘阳长得挺漂亮的，她可以说是一位颜值颇高的星二代了。

她是星二代美女，嫁给富豪老公被传离婚，如今37岁给人网红即视感

潘阳出过专辑，她还演过《相亲相爱》、《火蓝刀锋》影视剧。潘长江也曾力捧他女儿，让他女儿演了他执导的《清凌凌的水蓝莹莹的天2》等电视剧。潘长江父女还曾同台表演小品。近两年潘阳还上过《欢乐喜剧人》等综艺节目。

她是星二代美女，嫁给富豪老公被传离婚，如今37岁给人网红即视感

不过潘阳进入演艺圈多年，却没能爆红。潘阳2012年就已经结婚了。据报道，她老公石磊是一位有钱的富二代。潘阳的富豪老公曾到美国留学，他和钢琴家郎朗是同学。潘阳比她老公小2岁，当年两人是通过相亲认识的。

她是星二代美女，嫁给富豪老公被传离婚，如今37岁给人网红即视感

潘阳生有一个儿子。潘长江很疼爱这个外孙。潘阳有时也会在微博晒晒孩子，她的儿子已经7岁了。网上曾有关于潘阳疑似去世的传言，其实她生活得挺好的。37岁的她虽然不红，但过得挺幸福的。潘长江有时也会通过微博晒女儿。

她是星二代美女，嫁给富豪老公被传离婚，如今37岁给人网红即视感

潘阳时常更新微博，或许是因为她许久没秀恩爱吧，网上曾有传言称她疑似离婚了，不过这也只是传言。潘阳的生活过得挺富足的，她依然美丽。不过有网友看了她的近照后评论说，她给人一种网红的即视感。你喜欢星二代潘阳吗？


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