吃素食，已经不再是一个新鲜新奇的概念了，从国外兴起的吃素群体，到国内也有越来越多吃素食群体。每个人吃素食的理由不同，很多明星提倡吃素食。下面让我们来盘点娱乐圈倡导素食生活的八大明星，看看都有谁？

1、 李靓蕾

近日王力宏的娇妻—李靓蕾在微博分享了和孩子们一起玩耍的照片，还发了非常长的一段文字，她说很喜欢承诺周一天素循序渐进的概念，发现没有硬性规定自己，反而较少有心理压力，她还说在防疫情期间自己研究了很多好吃的植物性饮食食铺，要再整理整理分享出来，非常期待李靓蕾的食谱。

2、 孙俪

相信很多人都知道孙俪很养生，而且非常喜欢泡脚，她的微博里经常发，比如“每晚以温水认真泡脚，润燥是重点，有益身心健康”“祛湿是重点，有益身心健康”微博运营得像是个养生博主。其实孙俪不仅认真泡脚，坚持在初一，十五吃素食也是她的养生习惯。

3、 杨蓉

杨蓉已经坚持吃素食两年了，在谈及吃素食的变化直言觉得自己的肠道，皮肤状态比以前好很多，而且自己的妈妈也被自己养成了吃素的习惯。杨蓉吃素食是因为想要保护动物，发自内心觉得动物特别可怜，同时她也成为了 纯素饮食的代言人。

4、 王菲

现在有句话很流行——只要你保养得好，男朋友还可以在上学，天后王菲是真的保养得好，51岁了皮肤还像是21岁的，这与她长期吃素的习惯分不开。虽然王菲是因为虔诚信佛所以吃素，不过在这过程中也助益了她的容颜。

5、 刘德华

前几年鲁豫做节目的时候采访了刘德华，两人在素食店做的采访，当时刘德华在节目中表示已经吃素6年了，而自己吃素是因为老婆孩子都吃素，自己一个人吃肉很奇怪。现在刘德华大概要成为素食美食家了，看他在节目中热情推荐鲁豫菜品，还直呼健康的样子太可爱。

6、 冯小刚

冯小刚在10岁的时候就开始吃素了，当时只是因为不想吃肉的原因，后来身体的直接受益以及思想的变化，冯小刚就慢慢变成了长期吃素，他认为吃素食，就是爱自己，因为吃素食能养出一个棒棒的身体。

7、 陈坤

陈坤也是个信奉佛教的人，谈及自己的信仰总是滔滔不绝，在他的微博里经常可以看到他分享的感悟，想要在佛中获得内心的宁静。生活中他也是一个坚持吃素食的，曾经还在微博立下flag：吃全素，大概想从素食中得到内心的宁静。

8、孙茜