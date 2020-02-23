有多部古装剧正在热播。多位女星曾凭借古装造型上热搜。有的女星因为太适合演古装剧而被网友们称为古装女神。我们一起来看看八位90后小花的古装造型，你觉得谁最美？你被哪位惊艳到了？

1、迪丽热巴

迪丽热巴主演的古装剧《三生三世枕上书》得到了很多网友的喜爱。迪丽热巴在剧中的多个造型都很仙很美，她演的凤九也是俏皮可爱。

2、杨紫

杨紫主演的古装剧《香蜜沉沉烬如霜》挺好看的。杨紫在这部剧中的造型也是美出了新高度。杨紫的每一部古装剧都挺让人惊喜的。

3、郑爽

有网友评论说，看到郑爽营业很开心。郑爽演过多部古装剧。许多网友评论说，喜欢看郑爽演古装剧。她在《画壁》中的古装造型获赞美如仙女。

4、陈钰琪

陈钰琪主演的古装剧《两世欢》正在热播。近日，她也是凭借古装造型上热搜。90后小花陈钰琪在《倚天屠龙记》中演的赵敏灵动可爱，让人印象深刻。

5、祝绪丹

祝绪丹在新版《倚天屠龙记》中演的周芷若真的是美强惨。许多网友评论说，要说古装扮相最美的90后小花，那祝绪丹必须拥有姓名呀！

6、彭小苒

古装剧《东宫》是彭小苒的成名作。她在剧中的红衣造型让人印象深刻。她在剧中的白衣造型也很唯美。有网友评论说，彭小苒演古装剧比现代剧好看。

7、杨超越

杨超越虽然不是科班出身的演员，但她参演了《将夜2》等古装剧。一身白衣造型的杨超越可以说是又甜又美。

8、宋祖儿

宋祖儿的资源挺不错的，近些年她演了多部古装剧。宋祖儿有颜值，也有演技。她在《上古密约》中的红衣造型挺让人惊艳的。



