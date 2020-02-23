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赵本山器重的弟子，娶小12岁美女生双胞胎儿子，如今54岁婚姻幸福

(2020-02-23 12:53:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵本山的徒弟蔡维利，也就是《乡村爱情》中的王老七，在网上与美女主播连麦直播的时候遭到了键盘侠的“逼捐”。对此他的反应十分刚，直接在直播中开怼，称“看不惯这种人，你妈没教你过年过明白的，损色”，“干脆挖坑给埋了”。不得不说这也太刚了吧，不过有些键盘侠动不动就逼损的行为也太恶劣了吧，让旁人看了也是十分火大。

赵本山器重的弟子，娶小12岁美女生双胞胎儿子，如今54岁婚姻幸福

而在最近热播的《乡村爱情12》里面，蔡维利饰演的王老七可以说是脾气很好的，但是在面对女儿王小蒙受欺负的时候，他还大骂女婿谢永强，表现也是很刚。当女儿王小蒙与丈夫家有矛盾，一气之下去了娘家，而谢广坤也来到王老七家要人，没想到竟被王老七碾压，上演了一场名场面，看到广坤被打，不少观众都大呼过瘾，而王老七的演技也让很多网友们都认同。

赵本山器重的弟子，娶小12岁美女生双胞胎儿子，如今54岁婚姻幸福

说到蔡维利，他可是著名的二人转演员，也曾经参加了多次春晚节目的演出，更是出演了不少电视剧，像电视剧《刘老根2》中的“丁庆林”、《马大帅》中的“维利”。虽然都是小角色，但也磨炼了他的演技，到现在的《乡村爱情》系列里面的王老七，他渐渐地被观众们熟知。

赵本山器重的弟子，娶小12岁美女生双胞胎儿子，如今54岁婚姻幸福

蔡维利今年已经54岁了，虽然其貌不扬，但是他可以说是一个人生赢家。他出身贫穷，但是他却没有就此沉沦，反而凭借自己的喜剧天赋和努力，得到了赵本山的认可，还成为赵本山的徒弟，赵本山还带他上春晚和拍戏，可以说赵本山真的很捧他，而且一捧就是18年。

赵本山器重的弟子，娶小12岁美女生双胞胎儿子，如今54岁婚姻幸福

在婚姻方面，他的老婆比他小12岁，是个美女老师，还给他生了一对双胞胎儿子，一家人过得十分幸福。虽然他现在渐渐在淡出舞台，但是拥有幸福的家庭也是一件美事，祝福他们一家。

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