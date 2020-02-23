大家闲着无聊的时候，最喜欢做的一件事大概就是追剧了。虽然电视剧的类型有很多，但是对于女孩子来说，最喜欢看的电视剧还是那种甜甜的恋爱剧情。而说到“恋爱”，它和吻戏可是关联很大的。今天就来盘点一下吻戏最多的十部电视剧，你都看过吗？

1、《双世宠妃》

这一部真的是充满少女心的电视剧了，追剧的时候感觉自己被粉色泡泡包围着。邢昭林凭借撩妹于无形的八王爷一朝成名，看的时候真的是忍不住姨母笑。

2、《寒武纪》

《寒武纪》让侯明昊一朝成名，剧中吻戏也是甜虐甜虐的。第二集就开始开船(虽然是假的)，之后更是霸道总裁和萌宠少年随意切换，让人少女心爆棚。

3、《美人为馅》

这一部真的是虐狗大剧，该剧分为三季，从第二季第5集开始，韩沉和白锦曦就开始狂撒糖，各种情话说不停，各种热吻不断，简直是把狗骗进来再把狗杀掉。

4、《千山暮雪》

颖儿和刘恺威出演的，而且因为《千山暮雪》，刘恺威饰演的莫绍谦有了莫禽兽的称号，可见剧中吻戏的激烈程度。

5、《戴流苏耳环的少女》

据不完全统计，该剧吻戏次数多达20次，壁咚次数没有70次，也有50次了。但该剧在上星后，粉红戏遭到狂删，地方播的时候还是比较完整的。

6、《来不及说爱你》

《来不及说我爱你》是钟汉良和李小冉主演的民国言情剧，讲述的是军阀少帅慕容沣和富商之女尹静琬百转千回的凄美爱情，更有网友剪辑了两人将近50分钟的吻戏集锦，可见吻戏次数之多啊!

7、《爱情自有天意》

这一部是都市爱情剧，剧情虐心而且吻戏方面更是很多，大概一集就有三四处，里面也有很多熟悉面孔，感兴趣的话可以看看。

8、《杉杉来了》

赵丽颖和张翰这一部戏想必很多人都有看过吧，简直是霸道总裁爱上我的完美呈现，看了让人大呼：好想谈恋爱！

9、《十年三月三十日》

这一部的吻戏真的很唯美，其实一开始是被剧中的“彩虹吻”吸引的，但是追了后越看越上瘾，超想看男主被虐。

10、《微微一笑很倾城》

杨洋和郑爽这一部戏很多女孩都追过吧，大才子和大才女的恋爱真的超甜，全程撒狗粮。



