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又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹

(2020-02-23 10:20:43)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
2月22日晚，据中视协演员工作委员会发布讣告：著名表演艺术家，尊敬的杜雨露老师，于2020年2月21日凌晨5点因肺癌于哈尔滨家中病逝，享年79岁。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
 2020年，我们已经经历了很多，无法团聚的悲伤，困难的复工，无法释怀的离去，但就像杜老师留给世界最后的文字：“宇宙这么大，我们还会遇见”，那些我们无法释怀离去的人，终有一天我们会相遇在宇宙，杜老师也一样，希望您一路走好。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
杜雨露出生在黑龙江哈尔滨，从小就与父母居住在哈尔滨，哈尔滨对他来说有着非常令人眷恋的气息。他19岁的时候从哈尔滨艺术学院毕业，随后走进了哈尔滨话剧院成为了一名话剧演员，曾出演过《松涛曲》、《死环》、《夜幕下的哈尔滨》等舞台剧，被评为哈尔滨剧院国家一级演员。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
在演了十余年的话剧后，因为一个偶然的机缘，40岁的杜雨露踏入了影视圈。也正因为他在话剧舞台上磨练出来的表演能力，以及多部影视作品积累的经验，令他在影视圈拥有一席之地。1979年，杜雨露在电影《奸细》中扮演政委的角色，从而算是正式进入了影视圈。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
杜雨露在刚进入影视圈后的几年发展得并不是很好，直到1997年他拍摄了电视剧《雍正王朝》，在剧中饰演一代忠臣张廷玉的角色，从而令很多观众记住了他。他饰演的张廷玉，不卑不亢心静如水，而且足智多谋，很多观众都很喜欢他。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
2000年，杜雨露凭借电视剧《突出重围》中的老军人——方英达获得了第20届电视剧飞天奖最佳男演员奖。之后他还演过民初传奇剧《大宅门》中的老东家白萌堂，古装历史剧《天下粮仓》中的大贪官米汝成，晋商传奇剧《白银谷》中的康老太爷，战争剧《红日》中的蒋介石。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
杜雨露在自己的演艺事业中一直非常认真地对待演戏这件事情，对每一个角色都投入了很多精力去琢磨，所以才能给我们留下那么多令人印象深刻的角色，他最后一部作品《奋进的旋律》正在中央电视台频道播出，他的表演开始令人怀念。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
 杜雨露不仅对待事业认真，对待生活也很认真。杜雨露21岁的时候，就与哈尔滨少年宫第一代舞蹈教师朱永珏结婚了。朱永钰虽然比身高1米78的杜雨露要矮一些，但是却长得漂亮，而且跳舞特别好。可以说，他们两人是非常般配的。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
他们结婚后育有三个子女，其中儿子杜刚是乒乓球世界冠军孔令辉的启蒙教练。据悉，早在1982年时，19岁的杜刚是全省最年轻的乒乓球教练，并手把手培养了不到7岁的孔令辉。而杜雨露是儿子杜刚的启蒙老师，可见，孔令辉应该尊称杜雨露为“祖师爷”。
又一位著名表演艺术家因病去世！享年79岁，临终遗言却让人感叹
如今，老艺术家杜雨露离开了喜爱他的观众。“宇宙那么大，我们还会遇见”，这句话真的听得令人就觉得很美好，也能看出来杜雨露老师看淡生死，心态保持得非常好，希望他在宇宙，看尽世间美好的事物，过得开心。

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