赵本山的《乡村爱情》系列已经更到了第十二部了，而之前象牙山的第一烦人角色谢广坤已经叫板了十几年，直到《乡村爱情》第十部才开始出现他的第一位克星：高飞，怼得谢广坤哑口无言，而现在正在播出的《乡村爱情12》中高飞出现得比较少，反而出现了谢广坤的另一位克星：顺子媳妇。

而这位扮演顺子媳妇的演员叫做王金凤，是王金龙的姐姐，也是《乡村爱情》里面扮演刘能妻子的孙立荣的女儿，孙立荣是赵本山的16号弟子。而她的父亲也是二人转乐队的，早前的时候她和王金龙还一起唱过二人转。

同时她也是赵本山的58号弟子，嫁给了搭档宋冠澎。宋冠澎有“小周星驰”之称，在《乡村爱情》中扮演顺子，一个怕老婆的逆来顺受的角色。早前，在《笑声传奇》上宋冠澎的表演也是让人记忆犹新。

说起顺子媳妇，那可真的是象牙山的一个厉害角色。第一在时尚方面，她每天都化着妆，戴着小丝巾，打扮得十分漂亮，就连谢大脚的风头也被盖过了。第二她把家里治理得服服帖帖，连老公公也不敢对她说什么，而且她巧舌如簧，看过电视剧的观众就知道她这一张嘴有多能说了。

其实在《乡村爱情11》中，顺子媳妇也是有镜头的，从顺子媳妇要求顺子给自己洗脚这一幕我们可以看到顺子简直是个妻管炎，而且在得知顺子请赵四吃饭和洗澡一共花了196块后就带着顺子去赵四家要钱，还说是顺子小气反账，无奈的赵四只好拿出200块钱给了她，而她还逼着顺子把早就准备好的四块钱还给赵四，说是不能占赵四便宜。这一场戏让很多观众觉得可笑又可气，这顺子媳妇说是《乡村爱情》系列的“最恶媳妇”也不过分吧。

如今，在热播《乡村爱情12》里面，36岁的王金凤的戏份就更多了，不仅和谢广坤叫板，还对待顺子又打又骂的，就连顺子和服务站董洋多说了几句话就很不愿意，说话上对待顺子更是阴阳怪气的，还嫌弃丈夫没本事，看得很多观众对这个角色真的很烦。