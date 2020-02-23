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盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？

(2020-02-23 08:23:56)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
日，媒体报道，48岁韩国女星李尚雅在采访中透露自己三度离婚的心境，并坦言“在任何情况下都没有恐惧了”，而对李尚雅来说，如今最幸福的事正是与女儿一起享受生活。虽然经历了三次来自婚姻的挫折，但是李尚雅的心态却十分好。毕竟人生不如意之事十有八九，能看清这一切并好好生活也实属不易。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
在娱乐圈里，分分合合是一件常事，也有很多女星在事业上取得了不错的成就，但是婚姻之路却走得很坎坷。今天就来盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
1、刘晓庆
说到刘晓庆，想必很多人都知道她吧，她的感情史也非常丰富。王立、陈国军、阿峰，这些都是她的前夫，而现在她的第四任丈夫是富商王晓玉。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
2、宋丹丹
宋丹丹的作品可以说是很多，而且也都给观众留下了深刻的印象。而她也是经历了三次婚姻，她的第一次婚姻仅仅只维持了一年，离婚后一年多，宋丹丹遇见了著名情景剧导演兼主持人英达，两人一见如故然后共同走过了10年。1997年1月，两人正式离婚。同年8月25日，宋丹丹与相识仅28天的赵先生注册结婚了。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
3、吕丽萍
吕丽萍的第一任丈夫是张丰毅，并生下儿子张博宇，第二任丈夫是运动员陶伟，现任丈夫是孙海英，三次婚姻的她如今过得还算安稳幸福。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
4、斯琴高娃
多年前，18岁的斯琴高娃嫁给了27岁的孙天相。1976年，因戏与敖醒晨结婚，1982年，斯琴高娃的第二次婚姻再度破裂。1986年斯琴高娃又和瑞士籍华人音乐家陈亮声相识，举行了婚礼。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
5、史兰芽
史兰芽现在的老公是李幼斌，而她的首任老公是男星刘斌，第二任老公是位海归人士，而她与李幼斌也是因戏生情才结婚的。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
6、钟丽缇
钟丽缇与外籍丈夫在2002年离婚，之后嫁给严铮，然而这段婚姻只维持了7年，2015年，钟丽缇与张伦硕相恋并结婚，两人过着十分幸福的日子。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
7、潘蔚
潘蔚现在是孙楠的妻子，而她的前两任丈夫，第一任是个老师，第二任是美籍华人。早前，潘蔚育有一个女儿。2011年9月，潘蔚为孙楠产下一女。
盘点娱乐圈经历三次婚姻的八大女星，看看谁过得最幸福？
8、毛舜筠
前TVB女星毛舜筠经历了三次婚姻，21岁时嫁给了法籍华侨商人文舒扬，并息影三年，但两个人最后离婚。1988年她又与编导蒋家骏结为夫妻，但因为性格不合宣告破裂。1995年毛舜筠嫁给了现任丈夫导演欧丁平，两个人是闪电结婚，不过到现在感情也很好，生了两个女儿。

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