明星们的私生活一直是网友们关注的重点，2月21日窦佳嫄在自己的社交网站上更新了动态，简简单单的几个字便引起了轩然大波：“有男朋友了。”官宣恋爱并不是一件新奇的事儿，但是让网友们震惊的是，窦佳嫄今年才17岁，只是个未成年的孩子罢了，这不就是早恋？

不过没过多久她就删掉了这条动态，恋情是真是假有待考证，神秘男友的身份也吊足了大家的胃口。说到这里，可能还有网友一头雾水，这个窦佳嫄到底是谁？她的名字大家可能不是很熟悉，但是她的姐姐可是小有名气的窦靖童。窦佳嫄的父母也来头不小，父亲是著名摇滚歌手窦唯，母亲是知名摄影师高原，是个不折不扣的星二代。只可惜父母在生下她没多久就宣布离婚，跟窦靖童一样，窦佳嫄也是在单亲家庭中长大的。

虽然没有姐姐的知名度，窦佳嫄在很多方面却和姐姐有着相似之处。比如，她也喜欢音乐。她曾自曝自己没有什么朋友，最好的朋友就是音乐和酒。2017年12月4日，她推出与Timers乐队合作的单曲《幻》，从而正式出道。半年后就发表了自己的个人单曲《star》，在音乐上，窦佳嫄有着异于常人的天赋。

姐妹二人的禅意打扮也非常相近，都喜欢中性风。短发的窦佳嫄霸气十足，发色多变，是个酷女孩没错了。就连公布恋情都是短短的几句话，很有姐姐的风范。有着血缘关系的姐妹二人在私底下关系也是很不错的。窦佳嫄发表单曲的时候，窦靖童还积极的宣传，热切的希望大众关注到这个妹妹。私底下，两个人也时常聚会，合照也是幸福感满满。

不过窦佳嫄的身体状态不是很好。2月12日在网络直播中，窦佳嫄表示自己的心情不太好，这种低落的状态已经持续了一段时间了。不过她也澄清道，这与恋爱无关，自己没有深陷情网。她还解释，感情有很多种，目前不方便细说。在直播过程中她无意间露出了手腕上的疤痕，让人心疼。不知道这样的状态跟早前患上厌食症有无关系呢？

窦佳嫄才17岁就遇到各种各样的问题，外界还是很担心她的成长健康。恋情是不是真的还不能确定，但是网友们都是，先把身体调理好比较重要，这个年龄段正值青春，情窦初开也并无过错，只是希望她能正确处理每一段关系，健康成长！