当时不识剧中意，如今已成剧中人。《刘老根》第一部播出至今已快18年的时间，这部剧没有偶像剧中大起大落的情节，展现的是平凡小人物的故事。里面的角色设定都非常接地气，他们可以是我们生活中的任何人。十几年的时间足以改变许多事，有的演员已不在，但是总有新鲜血液注入其中，在《刘老根3》中就出现了很多美女演员，下面我们一起来盘点《刘老根3》中的八大美女，看看谁最迷人？你最喜欢谁？

1、李戈

李戈在剧中饰演刘老根的保姆小琴，小琴外表干净可爱，性格也很呆萌，诚实又懂事，非常细心的照顾刘老根，她还有个技能，那就是徒手称重，是个很讨喜的角色。现实中李戈也是个大美女，如今才23岁，她毕业于北京电影学院，是赵本山的第86位弟子，艺名叫“格格”，这位“格格”似乎很有观众缘，未来应该也会发展的很好吧！

2、唐艺兮

刘老根的孙女珊珊也是美女一枚，笑起来眼睛仿佛会说话。她的原名叫唐艺兮，不知道的人应该还以为她和唐艺昕有关系呢，如今快30岁，却看起来还像个刚毕业的大学生。从她纤瘦娇小的身材就可以看出，她从小就开始练习舞蹈，也是毕业于北京电影学院表演系，她本是内蒙古的姑娘，小时候因为学习舞蹈，父母便陪她到大连住。她也曾是本山传媒旗下艺人，还主演过《关东大先生》、《山炮进城》等影视剧，潜力无限啊！

3、韩佳佟

无论在哪部剧中，董事长的秘书都要长得非常漂亮。《刘老根》也不例外，每一部的秘书都很优秀，这部剧中董事长刘大奎的秘书小王不仅五官端正，长相大气，还非常有气质，有的网友还说她长得很像黄奕，单看她会让人有种在看都市剧的感觉，现实中的韩佳佟不仅是演员，还是位主持人，也是个有才华的女人呢！

4、张可

剧中药匣子的徒弟张可心一心想要恢复药膳部，尽管一直遭到董事长拒绝，可以说是个执着的女人。她的长相也很大气。现实中她和赵本山的徒弟王小虎是夫妻，两人也是二人转搭档，在2001年同时向赵本山拜师。她从小就开始学艺，一路走来非常努力，赵本山对她也非常器重。

5、闫学晶

闫学晶的成就更不用说了，大家一定看过她主演的很多剧，也许因为她的长相很有亲和力，也就是大家所说的“面善”，所以她演的角色都是善良勤劳且朴素的。在这部剧中，她作为刘老根的女儿刘山杏，虽然至今未嫁，但她却衣食富足，打扮得也很有老板的气质和气派。

6、雷婷

雷婷在剧中扮演王大奎的妻子夏雨，她一出场便有一种说不出的气场，给人一种沉稳且优雅的感觉，而不是像大胖那样一言不合就开骂。雷婷本人在长春话剧院工作，有着丰厚的表演功底，大家肯定看过她演的其它角色吧，但是每切换一个角色观众都感觉不到出戏。

7、王红梅

王红梅在剧中扮演小满，她本是二奎的妻子，但是两口子已经离婚，独自带着孩子生活。小满本人是丁香饰演者高秀敏的外甥女，她从年轻时就开始演戏，直到现在五官也非常好看，而且她的演技很自然，一点也看不出表演痕迹。

8、俄罗斯美女

刘老根的二儿子二奎从俄罗斯回来告诉刘老根他已经和妻子小满离婚，同时又带回个洋媳妇，她来自俄罗斯，这个俄罗斯美女的出现可以说让整部剧变得更洋气了，不得不说，这个俄罗斯美女的身材和长相都非常的完美，看起来就很招人喜欢。看了《刘老根3》中的这些美女，你更喜欢哪种类型的呢？



