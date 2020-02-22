近日，又有一位女星被曝要结婚了。据报道，香港女星庄思敏和她男友已经去排期注册了，她的拟结婚通知书也被曝光了。很多网友都表示恭喜庄思敏了。39岁的庄思敏可是一位白富美，她的家境很好，她的父亲是富商庄宝。

据报道，庄思敏这次是闪婚嫁人，她和台湾富商杨秉逸相恋还不够一年。杨秉逸比庄思敏大1岁，两人看上去很般配。庄思敏时尚靓丽，她20岁开始进入演艺圈。庄思敏演过《大内密探灵灵狗》、《港囧》等影视剧。

庄思敏出道多年虽然没能爆红，但大众对她的印象还是不错的。庄思敏给人感觉比较接地气，她的性格比较直爽，还有就是她比较热心公益。前段时间，她还免费派发口罩呢。庄思敏还谈过一段姐弟恋呢，她曾和男歌手吴浩康谈过恋爱。

吴浩康比庄思敏小3岁，据报道，当年两人曾相恋约6年。吴浩康还演过《男儿本色》、《学警出更》等影视剧。不过庄思敏的这段姐弟恋没修成正果。庄思敏和杨秉逸给人感觉很甜，男方是台湾人，不过异地恋没有影响两人的感情。

庄思敏在受访时说，杨秉逸是在外出旅行的时候向她求婚的，跟他在一起觉得很舒服。庄思敏时常会在微博晒美照。她也有通过微博提醒大家要注意健康，记住戴口罩，勤洗手。恭喜庄思敏！希望她婚后的生活可以过得幸福美满！



