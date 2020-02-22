最近大家都宅在家，不少小伙伴都选择看剧来打发时间。不过最近好几部剧都纷纷结局，片荒了可怎么办！不要担心，孙俪的新剧《安家》已经在21日开播了，这部剧可谓是看点十足，小伙伴们可别错过了。

《安家》这部剧改编自日剧《卖房子的女人》，这部剧将视角放在房产中介们的生活中，讲述的是买房与卖房的故事。从社会小事出发，展现时代的发展。买房。一直是当下的热门话题，这部剧从热点话题入手，想必能引起观众们的共鸣

值得注意的是，该剧的编剧正是写出了《双面胶》、《王贵与安娜》、《宝贝》等热门剧集的六六。她对都市感情剧十分擅长，个个都是精品，这次由她操刀，剧本的质量就不必担心了。除了编剧来头不小，导演也是实力派。他就是曾执导过《解密》这部谍战剧的安健。有他做导演，也是让人很安心。

有了强大的编剧和导演阵容之外，演员们也都是“大牌”。女主角孙俪就不用说了，国内知名实力派演员，代表作有许多，当年的《甄嬛传》一经出世就引起轩然大波，也让她“娘娘”的称号名扬海外。许久没有出现在小银幕的她再度出山，想必会给观众们一个惊喜。值得一提的是，孙俪挑剧本是出了名的严格，能够入了她的眼，那故事是绝对的吸引人。这次她和罗晋首次合作，又会擦出怎样的火花呢？着实让人期待！

除了孙俪和罗晋，还有一位演员让人惊喜，那就是王自健。王自健通过一档脱口秀节目进入大众视野，他幽默的风格吸引了很多人的注意。这是他沉淀了两年之后的首度触电，为了能给观众眼前一亮的感觉，王自健也是下足了功夫。不仅精心学习演戏，还为了更贴近形象而增重，没想到超标了，这个结果也是让人哭笑不得。大家只知道主持人王自健，不知道演员的这个身份能不能让他开启人生新篇章呢？

总体来说，《安家》看点十足。其中不少网友是冲着孙俪去看的，不知道这次表现能不能超越《甄嬛传》呢？让我们拭目以待吧！



