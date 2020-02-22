很多网友都知道《乡村爱情》系列剧中隐藏了多对夫妻。赵本山的多位徒弟都得到了赵本山的力捧。本山传媒旗下有多位养眼的美女演员，高贺迪就是其中一位。高贺迪曾是一位舞蹈演员。据报道，当年她是在一次联谊会上被赵本山挖掘然后进入演艺圈的。

高贺迪在《乡村爱情》系列剧中演宋青莲。宋青莲和宋晓峰的感情戏牵动着观众们的心，之前两人经历了几次分分合合。从网上曝光的剧照来看，宋青莲和宋晓峰疑似在《乡村爱情12》中结婚了。如果真是这样，那两人的感情总算是修成正果。

戏外高贺迪已经结婚了，她的老公燕飞也是赵本山的徒弟。据报道，赵本山很器重燕飞。燕飞曾在《关东大先生》中演警察李虎。燕飞也参演有《乡村爱情》，他曾在《乡村爱情10》中演高飞，你还记得这个角色吗？

高贺迪清纯，燕飞帅气，两人可以说是本山传媒的高颜值夫妻了。燕飞比他老婆大，两人相差约5岁。燕飞和高贺迪是在2015年结婚的。据报道，燕飞夫妇生有一个女儿。不过两人很低调，很少秀恩爱或是晒孩子。

有网友评论说，高贺迪生了孩子后，变胖了一些。不过感觉她是幸福肥吧！高贺迪才29岁，她还是很有潜力的。戏外燕飞和高贺迪一家三口过得挺幸福的。高贺迪当了妈妈后，也还是很美的，她给人感觉更有女人味了。你喜欢高贺迪演的宋青莲这个角色吗？



