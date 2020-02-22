众所周知，跳舞有助于塑造形体美。很多女星都是学舞蹈出身，迪丽热巴在《三生三世枕上书》中跳的舞很美。娱乐圈中还有的女星因为舞技出众，而被称为“舞王”。下面我们来盘点娱乐圈很会跳舞堪称“舞王”的八大美女明星，看看谁最厉害？

1、刘真

最近，刘真的病情牵动着网友们的心。据报道，44岁的刘真已经平安苏醒了。刘真被称为国标女王，她是非常专业的舞者。她还参演过《问君能有几多愁》等影视剧。

2、蔡依林

要说很会跳舞的女星，很多网友都会想到蔡依林。曾有网友评论说，蔡依林跳舞太火辣了。蔡依林会唱歌，会跳舞，还会做蛋糕。她真的很优秀。

3、宋茜

宋茜的舞蹈功底很好，她曾在韩国当过练习生。宋茜曾被称为团队的舞蹈担当。为了跳好舞，宋茜也是付出了努力的。

4、迪丽热巴

迪丽热巴也是一位宝藏女星。迪丽热巴学过多年舞蹈，她还曾是新疆歌舞团的舞蹈演员。迪丽热巴跳舞也是很撩人。

5、董洁

董洁毕业于中国人民解放军艺术学院舞蹈系。董洁曾上春晚伴舞。董洁2018年参加过《新舞林大会》并获得总冠军。

6、佟丽娅

佟丽娅从小学习舞蹈，她17岁的时候就考得了四级舞蹈考级培训教师资格。佟丽娅曾多次在大型文艺晚会上献舞。

7、金晨

金晨毕业于北京舞蹈学院，她学的是民族舞。金晨曾参加综艺节目《舞动奇迹》并且获得了冠军。或许是跟学习跳舞有关吧，金晨的气质也是特别好。

8、朱洁静

朱洁静是国家一级演员，她多次在舞蹈比赛中获得大奖。朱洁静长得也挺好看的，她的舞蹈实力也是有目共睹。



