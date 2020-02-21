青菜萝卜，各有所爱。有网友吐槽《乡村爱情12》，也有网友说这部剧看了让人上头。《乡村爱情12》虽然没有顶流明星，但很多观众爱看这部剧。下面我们来盘点《乡村爱情12》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁呢？

1、唐鉴军

近日，《乡村爱情12》中的谢广坤上热搜了。网友吐槽说被谢广坤气死了，没见过这么气人的公公。不过这也说明唐鉴军演得好。

2、毕畅

毕畅在《乡村爱情12》中演王小蒙。王小蒙美丽又贤惠，她可以说是新时代农村女性的代表了。毕畅的演技也是在线的。

3、赵海燕

赵海燕是闫光明的老婆，闫光明在剧中演刘一水。而赵海燕演的是谢广坤的老伴。许多网友吐槽说，谢广坤太作了。赵海燕的表演给人感觉很真实。

4、闫光明

闫光明在《乡村爱情12》中演刘一水。刘一水和前妻谢小梅以及杜小双之间的感情纠葛也是看点十足。有网友甚至吐槽说感觉刘一水有点渣。不过闫光明的演技还是不错的。

5、蔡维利

蔡维利在剧中演王小蒙的爸爸王老七。王老七骂女婿谢永强窝囊的戏让人印象深刻。蔡维利的演技也是备受好评。

6、贺树峰

近些年贺树峰发福了一些，他在剧中演谢广坤的儿子谢永强。有网友吐槽说，谢永强摊上谢广坤这么一个爹真是挺不容易的。贺树峰和毕畅挺有cp感的。

7、王晶晶

王晶晶也是一位新人演员，她在剧中演大学生董洋。很多网友评论说，董洋乖巧呆萌，很是讨人喜欢。王晶晶把这个角色演绎得很好。

8、球球

赵本山的女儿球球也有参演《乡村爱情12》，她在剧中演一位海归美女。很多网友评论说，球球的演技还是挺不错的。



