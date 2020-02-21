说起本山传媒，可谓是无人不知，无人不晓。赵本山通过本山传媒向大众输送了不少优秀的二人转演员人才，宋晓峰也就是从这里走向大众视野的。宋晓峰出生在东北的一个贫困家庭，生活拮据的他在8岁的时候才知道橘子是什么味道。正所谓穷人的孩子早当家，13岁的宋晓峰就从学校辍学，开始打工，肩负起了家庭的重任。没有什么技术的他，甚至做过人力三轮车夫，吃了不少的苦。

但是上天总是慈悲的，在一次机缘巧合中，赵本山发现了宋晓峰的才能，并收他为徒，从此他便踏上了演艺的道路。也正是这样的一次机缘，改变了宋晓峰的命运。

宋晓峰的喜剧才华出众，但是却长着一张憨厚朴实的脸，这样的反差萌也是引起了很多的笑料。但是赵本山的徒弟众多，小沈阳、丫蛋等人早早的就出了名，宋晓峰却还是个无名小辈。但是他却从来没有放弃，甚至更加潜心的学习。皇天不负有心人，自从出演了《乡村爱情》系列电视剧后，宋晓峰这个名字住进被人熟知。在《欢乐喜剧人》的舞台上他更是大放异彩，成为了家喻户晓的喜剧明星。精湛的喜剧演技得到了观众们的认可，他也成功获得了国家二级演员的称号。

在事业上，宋晓峰摸爬滚打走出了自己的路，在婚姻生活上，他也是坎坎坷坷，最后才获得幸福。宋晓峰的妻子叫杨晓茹，也是一个二人转演员，在和宋晓峰搭档的过程中萌生感情，二人随后坠入爱河。刚开始家人对杨晓茹的这段感情并不认可，觉得宋晓峰就是个没前途的穷小子。但是杨晓茹不顾家人的反对，毅然决然的嫁给了宋晓峰。两个人刚开始的生活称不上美满，住了10年的地下室，真是过足了苦日子。

在这么艰苦的时刻，杨晓茹并没有离开宋晓峰，反而是不断的支持和鼓励他。在宋晓峰成名后，做的第一件事就是给妻子购置500平米的豪宅，感谢她这么多年的陪伴。两个人经历过贫穷，现在终于迎来了小康，着实让人欣慰。现在的夫妇二人还孕育了一个可爱的女儿，一家三口的生活幸福美满。

生活没有一帆风顺的，但是也只有经历过风雨才能见彩虹。经历过苦难的人，更懂得珍惜。希望宋晓峰一家可以一直这么幸福下去，也希望他能够给观众带来更多优秀的作品！



