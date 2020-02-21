舒缓的情歌往往会让人痴迷，往往会沉浸在温柔的声线和优美的旋律中，一个人带上耳机闭上眼睛静静聆听，那种静谧无人打扰的感觉我想没人不喜欢吧。现在特殊时期也出不了门，不如在家听几首情歌消遣时光。有很多爱豆不仅长得甜，唱起歌来更是甜度超标！下面来给大家盘点唱情歌超甜的八大男星，你最喜欢谁？

1、薛之谦

薛之谦的歌应该都有听过几首吧，情歌更是他拿手的类型！唱起情歌的薛之谦一往深情，含情的双眼装满了星河！

2、尤长靖

NINE PERCENT的主唱大人，不仅hold住高音，温柔细腻的情歌也是信手拈来！唱情歌时的尤长靖，配上他的笑容，整个世界都是甜的！

3、王源

王源的形象可以说是阳光少年，在创作人的综艺中，王源一首《姑娘》打动众人！安安静静地坐在那唱，没有人能抵挡住那魅力！

4、王嘉尔

王嘉尔的烟嗓是他独特的，每当嘉尔唱起情歌时，烟嗓加上低音，又甜又迷人！陷入嘉尔的歌声中，简直无法自拔！

5、朱星杰

都说不怕rapper唱rap，就怕rapper唱情歌！朱星杰的情歌真的甜到人心里，他改编的《独家记忆》大家可以去听听哦！

6、易烊千玺

想说千玺真的是个全能的偶像，样样精通还谦逊有礼！舞台上的千玺每次唱起情歌时，下面的粉丝心里就像抹了蜜一样甜！

7、王一博

或许你是因为王一博的主持认识他。或许是通过他演的戏认识他，但其实他是韩国男团出道！所以唱跳对于王一博来说是小意思，在节目中王一博唱歌时真的很认真很专情！

8、陈立农