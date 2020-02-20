《乡村爱情》系列电视剧现在已经更新到第12季了，而这里面不仅多了很多新演员，还保留了一些老演员，而里面有些角色就给观众们带来了不少笑语，其中就有我们的小演员谢腾飞，不过最近的《乡村爱情12》里面，谢腾飞被谢广坤嫌弃和狂虐。谢腾飞还因此上了微博热搜，网友都很气愤，纷纷评论：腾飞也太让人心疼了，他到底做错了什么？

喜欢看《乡村爱情》的观众们应该知道，谢腾飞本来是生活在孤儿院里面，后成为谢永强和王小蒙领养的孩子，谢腾飞在《乡村爱情7》里就开始出现，只是当时他的戏份不多，每一部里他都金句频出，戳中观众的笑点。

一开始的时候，谢腾飞是被谢广坤领回家的，而且刚开始的时候，和爸爸妈妈，也就是谢永强、王小蒙处得不好，还离家出走过。好不容易和家人关系好了，妈妈怀孕了，又要被谢广坤送走，这也太难了吧。

在《乡村爱情12》里面，因为王小蒙从国外回来之后，变得强势，跟谢广坤更是敢公开叫板。在孩子的教育问题上，王小蒙给了谢广坤脸色看，直接不让他管。有气无处撒的谢广坤把谢腾飞当成了出气筒，在饭桌上不让谢腾飞好好吃饭，谢腾飞读英语埋怨他吵到弟弟妹妹学习。在谢腾飞努力把数学考到四十分之后，谢广坤不是鼓励他，而是给他泼冷水，说他不是读书的料。在应该上学的时间，谢广坤把谢腾飞带到地里干农活。这些剧情看得网友们要被谢广坤“气死了”，想起谢腾飞小时候，爷爷也是很心疼他的啊，还给他起名叫谢腾飞，而现在谢广坤做得也太过了吧，有了亲孙子就对抱养的孩子这样。

而有一集更是让观众们看了后十分心疼谢腾飞，趁着谢腾飞在睡觉，谢广坤跟媳妇说俩小的必须培养好，而谢腾飞则是“这个货，不用再培养了”。谢广坤的理由是谢腾飞长得五大三粗，长大以后会欺负弟弟妹妹，万一哪天自己没了，没人能管得住他。而且谢广坤还给谢腾飞规划好了未来道路，觉得让谢腾飞学一门手艺然后在农村娶个媳妇过日子就行了。

可是这个时候谢腾飞早就被谢广坤吵醒了，而谢广坤说的那些话他也听到了，这样的话在一个青春期的孩子看来，无疑是个很大的打击，谢广坤这次也太过分了吧，本来以为爷爷会一直心疼他，没想到现在自己变成了最遭人嫌弃的一个了。接下来谢腾飞的命运会怎么样呢？一起来关注《乡村爱情12》吧。



