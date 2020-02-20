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盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

(2020-02-20 10:38:41)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又一部网剧开播了，它就是易烊千玺和黄子韬主演的《热血同行》。很多网友评论说，这部剧的剧情很燃。易烊千玺和黄子韬的演技都不错。下面我们一起来盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典呢？

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

1、只要你肯相信，未来就会如此般美好。

很多网友表示被这句台词触动到了。这句台词真的很燃。我们要对未来充满信心，携手同行，共渡难关。努力吧，少年！

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

2、失败并不可怕，最可怕的是一次失败就退缩。

有些网友评论说，《热血同行》值得追。这部剧传递的是正能量。人生的道路并非一路坦途，但是不要害怕失败，要勇往直前。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

3、只有未来的命运，才能掌握在我们自己的手里。

很多人觉得很迷茫，不知道人生之路该怎么走。我们能改变什么呢？我们可以通过努力奋斗去改变自己未来的命运。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

4、忠国家，除奸恶，树国威，重情义，共患难，同生死，若有背叛，天涯海角，虽远必诛。

这是黄子韬在剧中说的一句台词。《热血同行》这部剧也与家国情怀有关。这句台词也是让人热血沸腾。青年要立志报国。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

5、真正的亲情是相处和陪伴产生的。

易烊千玺在剧中演阿易。阿易很小就跟他母亲分开了，关于母子亲情，他说了“真正的亲情是相处和陪伴产生的”。都说陪伴是最长情的告白。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

6、不管碰到什么事，醉一场，睡一觉，日头一出来，还是有奔头的。

《热血同行》的台词真的是值得细品。无论是身处困境还是逆境，宣泄过后，还是要往前走。对于未来，要有信心。每天都是新的一天。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

7、前面的路还很长，还有很多的机会。

许多网友评论说，《热血同行》的台词里有很多关于希望的内容，感觉这部剧传递了满满的正能量。未来有很多可能，努力吧，美好总会到来的。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

8、想变成另外一个人，关键在于气质的改变。

相貌是很难改变的，但是气质却是可以通过后天努力去形成的。腹有诗书气自华。若是无法改变容貌，那不如努力去成为有气质的人吧。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

9、我一直相信人人平等。

这是黄子韬在剧中的台词。人与人没有高低贵贱之分，只不过是从事的职业有所不同。不要随意脚踏别人的尊严。

盘点《热血同行》中的十大高燃台词，你觉得哪句最经典？

10、希望在哪儿，你们就去哪儿。

很多网友都说《热血同行》的一些台词放在当下依然适用。少年强则国强。青少年是国家和民族的希望。希望年轻观众看了《热血同行》能有所收获。

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