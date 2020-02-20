《乡村爱情12》正在热播，刘一水和杜小双的感情发展也是这部剧的一大看点。《乡村爱情11》中刘一水和谢小梅离婚了。谢小梅《乡村爱情12》再度上线，她依然很吸睛。谢小梅的扮演者杜肖雄真的很美，很有气质。

有网友评论说，谢小梅和刘一水是否会复合呢？杜肖雄是一位辽宁美女，她曾被网友称为温婉佳人。杜肖雄可是《乡村爱情》中学历最高的美女。她有着研究生学历，是一位妥妥的学霸，杜肖雄还曾到国外留学。

杜肖雄曾在电影《满城尽带黄金甲》中给巩俐当替身。很多网友评论说，感觉杜肖雄也是得到了赵本山力捧。杜肖雄还演过《女人的村庄》、《女人当官》等电视剧。杜肖雄演过的影视剧作品并不多。据报道，她的家境挺好的。

杜肖雄很低调，她的形象很健康。戏外她也已经结婚了。可能是不想家人被打扰吧，杜肖雄没有公开她老公的身份信息。网上关于她的家庭和婚姻方面的报道并不多。杜肖雄已经升级当妈了，她曾在微博晒出她和她儿子的合照。

杜肖雄的儿子挺可爱的。如今33岁的杜肖雄虽然不红，但她生活得很幸福。杜肖雄很久没有更新微博了，近些年她的作品也很少，也许她想花更多的时间来陪伴家人吧。年过三十的杜肖雄依然美丽动人，你喜欢她吗？