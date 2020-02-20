喜欢看乡村轻喜剧的网友有福了，本山传媒出品的《乡村爱情12》和《刘老根 3》正在热播，不用担心剧荒了。有的演员同时参演了这两部剧，有些观众因此产生了傻傻分不清的感觉。其实这两部剧中隐藏了一对真实夫妻呢。

近日，《刘老根3》中小茹的男友这个角色引起了大家关注。剧中小茹恋上了四十几岁的老师老丁，这位老师跟她看上去有明显的年龄差。剧中小茹的母亲不太认可这段忘年恋。程红就是这位老师的扮演者，他也是一位二人转演员。

程红曾被嘲是赵本山最丑的徒弟，他曾在《关东大先生》中演杜镇海。程红的心态很好，他曾说要珍惜师傅赵本山给的机会，走红需要实力和机会。程红的老婆可是一位美女。他的老婆是赵本山的美女徒弟梁红。

梁红15岁开始学习二人转，赵本山挺重视她的，她在《乡村爱情》中演王木生的老婆丁宁。梁红也有参演《乡村爱情12》。很多网友没想到吧？原来戏外程红娶到了这么一位美娇妻。程红夫妇也曾同台表演。

33岁的梁红依然很美。近些年梁红也有开网络直播，她在网上的人气挺高的，她也被网友们称为本山传媒旗下美女主播。梁红唱歌挺好听的。程红夫妇挺低调的，网上关于两人的报道并不多。不过两人挺恩爱的。



