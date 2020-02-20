宅在家没事干，追剧是个不错的消遣方式。近日，佟丽娅的新剧《完美关系》开播了，这是一部与公关行业有关的行业剧。下面我们来盘点一下《完美关系》中的八大美女演员，看看谁最迷人？你最喜欢哪位呢？

1、佟丽娅

佟丽娅在这部剧中演女一号江达琳。江达琳一开始只是一位公关新人。佟丽娅在剧中的长发造型好美啊！她和黄轩的cp组合也很让人期待。

2、陈数

《完美关系》才开播，陈数就上热搜了。陈数在剧中演公关女魔头斯黛拉。很多网友评论说，陈数好有气质啊！妥妥的女精英模样。

3、高露

高露曾在《都挺好》中演吴非。有人说她长得有点像高圆圆。高露这次在剧中演职场精英舒晴。高露的演技也很不错。

4、袁子芸

袁子芸是首次演职场剧，她演过《大王不容易》、《泡沫之夏》等影视剧。她这次在《完美关系》中演艾米。

5、王星辰

90后女演员王星辰是一位高颜值美女，她演过《隐秘而伟大》、《决胜法庭》等影视剧。她在《完美关系》中演田璐。

6、邬倩

邬倩在《完美关系》中演Andy。邬倩长得挺漂亮的，她演过《都挺好》、《少年派》、《欢乐颂2》等多部热播剧。

7、田依桐

田依桐演过《远大前程》、《天意》等电视剧。她在《完美关系》中演马邦妮。近日，她也有在微博为这部新剧做宣传。

8、车晓

《完美关系》的演员阵容挺强大的，车晓也有参演这部剧。她在剧中演心理医生。虽然车晓的戏份不多，但她的颜值和演技还是在线的。



