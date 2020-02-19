有些网友评论说，看了某部电视剧后有给编剧寄刀片的冲动。影视剧中角色的生死就在编剧一念之间。有的角色被编剧写死了，观众们很难受。下面我们就来盘点电视剧中被编剧写死的八大角色，哪个最让人心疼？

1、小枫

《东宫》可以说是2019年最虐的古装剧了。许多网友评论说，《东宫》中的女主角小枫爱惨了男主角李承鄞，可惜她死得太惨。《东宫》的结局让人意难平。

2、王沥川

高以翔已经离世了，但他在《遇见王沥川》中演的王沥川给人留下了深刻印象。王沥川和小秋的爱情故事很唯美。高以翔演活了王沥川。

3、富察皇后

秦岚演活了富察皇后这个角色。富察皇后下线的时候，很多观众表示很难过。富察皇后不仅是剧中男主角心中的白月光，她也成了很多网友心中的白月光。

4、赵灵儿

刘亦菲演的赵灵儿很仙很美。赵灵儿和李逍遥的爱情很美好，不过最后赵灵儿却死了。赵灵儿的结局很让人感伤。

5、梅长苏

胡歌和刘涛合演过古装剧《琅琊榜》。胡歌演的梅长苏最终没能和霓凰郡主有一个圆满的结局，许多观众觉得很惋惜。

6、宋运萍

《大江大河》这部剧的口碑挺不错的，童瑶在剧中演宋运萍。童瑶也曾因为这个角色而被称为是国民姐姐。宋运萍难产去世的时候，很多观众落泪了。

7、龙葵

刘诗诗曾在《仙剑奇侠传三》中演配角，但如今她已是一线女星。龙葵两次铸剑，网友评论说，龙葵可以说是剧中最悲情的角色了。

8、于曼丽

近日，网上有不少关于宋轶的报道。宋轶曾在谍战剧《伪装者》中演于曼丽。剧中于曼丽深爱明台，可惜爱而不得。于曼丽死的时候，很多观众都很心痛。



