最近说起热议最多的剧，大概就是赵本山的《乡村爱情12》了吧，而随着乡村爱情系列的更新，里面也增添了很多的新演员，当然了也有一些老演员开始离开。赵本山的多位徒弟都有进行参演，其中有些演员还是夫妻关系呢！今天就来盘点一下《乡村爱情》里面隐藏的夫妻，看看哪对生活得最幸福？

1、王小虎和张可

王小虎在乡爱里面饰演的是小气又爱吃醋的李大国，而他的媳妇张可也是一名二人转演员，两个人十分恩爱，还生了一个儿子，而且他们的儿子还长得特别像王俊凯。

2、历小峰和葛珊珊

葛珊珊在《乡村爱情》里面饰演的是刘大脑袋的媳妇王云，而历小峰出演的戏份并不多，在里面饰演技术员角色。两个人十分恩爱，而历小峰还比葛珊珊大了6岁呢，两人还生有一个女儿。

3、张小飞和贺美玲

宋富贵的扮演者张小飞和二胖的扮演者贺美玲，两个人都是二人转演员，也是因为二人转才在一起的，可以说是十分有缘分了。

4、燕飞和高贺迪

剧里面的宋青莲和宋晓峰的感情一直受到观众的关注，而现实中，宋青莲的扮演者高贺迪和剧中饰演高飞的演员燕飞早就组成了自己的家庭，还拥有了一个可爱的女儿。

5、唐鉴军和王小云

谢广坤的扮演者唐鉴军和小蒙娘的扮演者王小云居然是一对，两个人在剧里还是亲家，这真的是“不是一家人不进一家门”啊。

6、王小利和李琳

刘能的扮演者王小利以及谢兰的扮演者李琳在现实生活中也是一对，两个人在剧中掐的是死去活来，而现实生活中二人相差12岁，还是二婚。

7、闫光明和赵海燕

刘一水的扮演者闫光明和永强娘的饰演者赵海燕也是一对，虽然剧中永强娘是刘一水的长辈，但现实中刘一水却比永强娘大两岁。永强娘现实中长得很年轻漂亮，只是剧中化妆化老了。

8、董三毛和刘丹

这一对在剧里扮演的也是一对真夫妻，徐书记和徐书记媳妇的扮演者，两个人都是80后，但是在剧里化妆化老了，两个人在现实是一对，在剧里也是饰演夫妻，这也太巧了吧。