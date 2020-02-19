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《刘老根3》中的杠精，嫁给赵本山爱徒很幸福，如今48岁演技获赞

(2020-02-19 10:37:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，《刘老根3》正在热播，而里面的很多演员都是赵本山先生的徒弟，像剧里面饰演“药丸子”的小东北，饰演“保姆小琴”的李戈，还有饰演“秤杆子”的张凯，而今天要说的是里面饰演大胖的演员贺美玲。

《刘老根3》中的杠精，嫁给赵本山爱徒很幸福，如今48岁演技获赞

48岁的贺美玲，本名叫贺艳梅，剧中大胖是二柱子的媳妇，性格火爆，一点就炸。她致力于“防火防盗防山杏”，可以说是“龙泉杠精一把手”。离婚后的大胖带着女儿嫁给了刘老根的干儿子二柱子，虽然大胖二柱子才是合法夫妻，但是大胖对二柱子的前女友山杏作总是放心不下。尤其是二柱子对山杏特别好，大胖每次看到他们两个人单独在一起 ，就会柠檬精附体，踢翻了醋罐子。贺美玲将这个角色饰演得入木三分，也被观众们称赞是《刘老根3》中演技最出彩的演员。

《刘老根3》中的杠精，嫁给赵本山爱徒很幸福，如今48岁演技获赞

除了《刘老根3》，贺美玲曾经在《关东大先生》里饰演老鸨，在《乡村名流》中饰演胖姐，在《樱桃》中饰演嘎子妈，在《乡村爱情12》中饰演李静雯。虽然演的角色大多都是配角，但是她也被称为“本山传媒的黄金配角之一”。

《刘老根3》中的杠精，嫁给赵本山爱徒很幸福，如今48岁演技获赞

贺美玲其实也是一名二人转演员，更是赵本山的3号弟子张小飞的妻子，这两位都是很多人都比较熟悉的二人转演员，两个人也经常在台上作为搭档，也是因为二人转，两个人才走到一起，现在两人已经有了一个女儿，也在沈阳安了家，日子也过得越来越好了。

《刘老根3》中的杠精，嫁给赵本山爱徒很幸福，如今48岁演技获赞

《刘老根3》正在热播，你对大胖这个角色怎么看呢？不如一起来讨论一下。


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