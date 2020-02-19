《法证先锋4》刚开播，但很多网友在讨论这部剧。《法证先锋4》依然是看点十足，有网友评论说，又有新剧可追了。老戏骨米雪也有参演这部剧。谢霆锋的爸爸谢贤也有客串这部剧。谢贤也是一位实力派男演员。

米雪和谢贤的戏份并不多，不过看到两人，观众们觉得很惊喜。米雪还晒出了她和谢贤的合照，两人同框也引发网友们热议。谢贤已经83岁了，米雪已经64岁了，但两人看上去都比同龄人年轻许多。很多网友评论说，米雪堪是冻龄女神啊！

年轻时候的米雪也是一位美女，她演过多部备受观众喜爱的电视剧。米雪演过《射雕英雄传》、《萍踪侠影录》等多部古装剧，她也曾是红极一时的古装女神。米雪的演技很不错，她也曾多次获奖。《无问西东》这部电影挺好看的，米雪在片中演沈光耀的妈妈。

近些年米雪也还活跃在荧屏上，她参演了《寂寞空庭春欲晚》等影视剧。米雪还是一位深情的女人。64岁的她至今未婚。她和已故男星尹志强谈过恋爱，据报道，两人有过一段长达二十几年的恋情。遗憾的是2010年尹志强因病离世。

米雪很爱男友尹志强，尹志强已经去世10年了，米雪表现得很坚强。米雪时常更新微博，近日，她也有在微博为《法证先锋4》做宣传。米雪有时还会和朋友去跑步，她的生活依然丰富多彩。64岁的她依然很美。你喜欢米雪吗？



