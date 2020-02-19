现在的世界交融互通性很强，中国与外国的联系也增多，与外国人交往的人也不在少数。娱乐圈中不少的女星都嫁到了海外，和老外老公的生活也是幸福满满。下面就为大家盘点一下嫁给外国人的女星，看看谁最幸福吧！

1、梁咏琪

2011年梁咏琪和西班牙男友步入了婚姻殿堂，4年之后二人生下了爱的结晶。今年过年梁咏琪来到了西班牙和丈夫在一起幸福过节。她晒出幸福的照片，大秀丈夫厨艺，甜蜜满满。

2、汤唯

汤唯是很多人心中的女神，当她嫁给韩国导演金泰勇的时候让很多国内的男人心碎。不过好在金泰勇对汤唯百般呵护，两个人的小日子也有滋有味。现在又有了女儿，生活更加幸福了。

3、韦唯

韦唯有过两段婚姻，第一次是和一位瑞典的钢琴家在一起，这段婚姻维持了10年宣告破裂，在当时，韦唯甚至遭到了丈夫的威胁。好在困难的时期都过去了，韦唯也将三个孩子抚养长大。让人欣喜的是，儿子们还帮母亲撮合了一段感情，这就是韦唯的第二段婚姻。这次的丈夫也是外国人，但是二人的相处却和谐很多，让人欣慰。

4、戚薇

戚薇的性格大大咧咧被称为是戚哥，不过她却遇到了温柔的韩国男人李承铉。两个人的性格互补，平日里的生活也是很浪漫。两人生下的女儿简直就跟戚薇一个模子刻出来的一样，太可爱了！

5、李玟

歌坛天后李玟歌声迷人，样貌性感很受大家的喜欢。2011年她与利丰集团执行总裁Bruce Rockowitz在香港结婚，婚礼现场来了很多知名艺人，十分轰动。结婚多年后，两个人的生活依然充满激情，他们还会给对方互送礼物，实在是很有情调。

6、莫文蔚

莫文蔚本身就是一个混血儿，她和外国人的交往也比较多。兜兜转转之后，她还是嫁给了17岁的初恋外国男友。即便男友已经有过一次婚姻她也毫不介意，两个人婚后的生活羡煞旁人。

7、龚琳娜

龚琳娜凭借一首《忐忑》红遍大江南北，她和外国丈夫老锣的幸福生活也曝光在大众面前。夫妇二人不仅感情甜蜜，在工作上也是互帮互助，可谓是灵魂伴侣。

8、沈丹萍

沈丹萍是一个实力派女演员，曾出演过《被爱情遗忘的角落》、《夜上海》等作品。1994年她遇到了比自己大16岁的德国男人乌韦。在乌韦的猛烈攻势下，二人坠入爱河。结婚多年依旧相爱如初，堪称模范。