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娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

(2020-02-18 15:34:29)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，微博上出现了“胡兵50岁了”这样一个热搜词。帅哥胡兵已经50岁了，真是时光飞逝啊！不过男人味十足的胡兵依然很帅！下面我们一起来看看娱乐圈中被称为不老男神的八位男星，你最喜欢哪位呢？

娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

1、林志颖

说起不老男神，很多网友都会想到林志颖吧？一些网友评论说，林志颖是吃了防腐剂吗？ 45岁的他还帅如小伙呢。其实林志颖已经是三个孩子的爸了。

娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

2、胡兵

50岁的胡兵至今未婚。他的身材保持得很好。有网友评论说，感觉胡兵和瞿颖特别有cp感。胡兵一点都不显老，他还是一位型男。你觉得呢？

娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

3、蔡国庆

近两年蔡国庆上了一些综艺节目。蔡国庆已经51岁了，不过他的身材并没有走形。蔡国庆的状态也是好得让人羡慕。

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4、钟汉良

很多网友称钟汉良为冻龄男神。近些年钟汉良演了多部热播剧，他的演技挺不错的。其实钟汉良已经45岁了，你能看出他的真实年龄吗？

娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

5、林志炫

林志炫是很有才华的歌手，你最喜欢他唱的哪首歌呢？其实林志炫已经53岁了，他给人一种温润如玉的感觉。他已经隐婚了。

娱乐圈中的不老男神排行榜，何炅第六，胡兵第二，林志颖排第几？

6、何炅

有网友调侃说何炅成美食博主了，教大家做蛋糕，又教大家做泡面饼。何炅将近46岁了，他也是网友眼中的不老男神。

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7、吴尊

吴尊不仅人长得帅，而且他还专情，很顾家。吴尊的性格也很好。吴尊已经40岁了，不过感觉他比同龄人年轻很多。

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8、苏有朋

曾有网友评论说，感觉岁月对帅哥格外留情。苏有朋和赵薇、林心如组过cp，林心如和赵薇都已经当妈了，46岁的苏有朋还未婚。

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