东北的二人转是很多人的心头好，幽默的段子经常让人捧腹大笑。说起二人转，就不得不提起赵本山，不仅他本人是个优秀的二人转演员，他还培养了不少新人，王悦就是其中之一。说起王悦这个名字，可能很多人不熟悉，但是提起她扮演的角色，那就家喻户晓了。

在2009年的《本山快乐营》中，王悦饰演了二丫一角，深入人心。精彩的表演让人过目难忘，她也因此一炮而红，拥有了很多粉丝。在此之后，她也尝试向影视戏剧演员方向转型，出演了《乡村爱情》系列电视剧。

事业上蒸蒸日上，爱情生活也好不耽误。二丫属于本山传媒旗下的演员，在公司里有很多跟她兴趣相投的二人转演员们。付滃是本山传媒旗下的艺人，还是赵本山非常器重的弟子。他在《本山快乐营》中饰演愣头愣脑的大个儿，让人记住了这个帅气的小伙。除了演员，他还有导演的身份，参与指导了《乡村爱情1》、《乡村爱情2》、《关东大先生》、《乡村爱情故事》等影视作品。或许是因为抬头不见低头见的缘故吧，王悦和他日久生情，二人相知，相识，相恋，最后步入了婚姻的殿堂。

在婚后，他们依然没有放弃对艺术的追求，在影视剧中不断的突破自我。《乡村爱情10》中再次出现了他们的身影，在这部剧中有很多的明星夫妇，但是他们被称为是颜值最高的一对。但是有意思的是，他们饰演的角色都不是特别讨喜。二丫在王大拿身边经常使坏，让人时而觉得恨得牙痒痒。而付滃饰演的大个儿因为他横冲直撞的性格，经常惹出事端，总让人对他有一种恨铁不成钢的感觉。不过这都是角色的设计，也正是因为他们演绎的活灵活现才这么让人入戏，还是演技好呀！

虽然戏中角色不受欢迎，但是戏外他们却是令人生羡的神仙夫妇。婚后的二人经营者自己的小日子，还生下了一女一男两个孩子，凑成了“好”字，称得上是模范夫妇了。最近，《乡村爱情12》热播，二丫的角色被小爽替换了，原来电视剧拍摄的那段时间她正在生二胎，一直在家带孩子呢！看来王悦是个非常重视家庭的人，丈夫在外打拼，她就做丈夫坚实的后盾，真是一个贤内助。

生活就是这样，褪下光环后，就是普通的柴米油盐酱醋茶。王悦已经感受到了幸福的真谛，她现在的梦想就是经营好这个小家。