要说每当国家遇到大事情时，谈到捐款，那万众瞩目的目光必是投向那些明星无疑。平时，明星给人的印象就是阔绰，身价极高，而捐款这些事也理应少不了他们，为此不少明星就捐款这件事遭到了不少的质疑，也有不少明星站出来回应质疑。那么现在就来带大家盘点公开回应捐款质疑的八大明星，看看谁最霸气？

1、朱之文

自从朱之文参加节目火了以后，也成了不少人的关注。而此次，朱之文为武汉捐了20万却被指责作秀，他对此很淡然，直言：“欢迎你抱着二十万作秀！”这一霸气回应顿时怼得键盘侠无话可说。

2、黄晓明、Angelababy夫妇

黄晓明与老婆Angelababy在第一时间捐出了20万支援疫情。但没想到首先迎来的是网友们的指责，二人都是圈内的吸金能手，夫妻二人才捐了20万，网友们都觉得太少了。于是作为霸气回应，黄晓明夫妇又追加了80万的款项。

3、吴京

吴京这几年拍电影可是赚的盆满钵满，《战狼》一战成名，到后来的《流浪星球》，都是爆款，因此，网友觉得捐20万实在是不多，纷纷吐槽。而吴京也是出了名的行动派，于是又追加了几十万，霸气回应。

4、邓超、孙俪夫妇

邓超与孙俪夫妇这次捐了30万，但是还是被网友们吐槽捐的太少，毕竟二人的咖位摆在那边。甚至孙俪演一部电视剧，每集的片酬都是几十万。而对此，夫妇俩都没有做出回应，后来，粉丝晒出邓超和孙俪捐赠的物资照片。其实明面上夫妻只是捐款30万元，但实际上两人也是在低调的做慈善。

5、古天乐

在前几天网上有爆料称古天乐向武汉市慈善总会捐赠了1000万元，用于购买医疗物资，引发网友们纷纷点赞。但有人指出武汉慈善总会曝光的消息中，并没有查到古天乐捐赠1000万元的相关信息。然而很快便被传出是空穴来风，古天乐也以“征服者”三个字霸气回应。

6、周淑怡

斗鱼昨日公布的主播捐款明细中，周淑怡因捐款2000而引起网友热议，对此周淑怡微博进行回应。“做公益就是一件好事，不知道为什么会有一群人拿公益去攀比。”但是有一说一，捐款也是必要的。

7、王霜

王霜作为中国女足的队员，也是武汉籍的，先前有人质疑她捐款情况。后来，央视记者艾婷婷在个人社交平台上，透露了王霜回应为武汉捐款60万的消息，王霜表示想尽点自己的心意，毕竟是家乡培养了自己。

8、杨紫

杨紫在韩红的爱心捐赠微博发后，她就第一时间转发了，还排在热门转发的第一名。不过后来的捐款名单里并没有杨紫，就有很多人骂杨紫蹭热度还不捐款了。面对质疑声，杨紫的姐姐无奈之下晒出了转账票据，回应了网友的质疑。票据显示杨紫在春晚刚结束，凌晨两点多就向武汉市慈善总会捐款了50万，还是很有诚意的。



