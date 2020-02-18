最近《刘老根3》正在热播，这部剧是很多人童年时期的回忆，时隔多年重新出发，引发了一波回忆杀。在剧中，山杏无疑是一个讨喜的角色，深受众人的喜欢。而她的扮演者闫学晶也凭借此角色一炮而红，从一个二人转演员转型成为了影视剧演员。闫学晶在农村题材的影视剧之路也由此开启。

在《刘老根》之后，她又出演了许多别的角色，比如《女人当官》里面的杨桂花、《小姨多鹤》里面的母亲朱小环、《妯娌的三国时代》中的大嫂朱晓等。或许是有二人转演员的功底在，在农村题材的影视剧中，闫学晶的表现总是出彩的，让人过目难忘。她也凭借着努力，从小小的配角慢慢的变成了主角。不过也有人对她产生质疑，她总是出演农村题材，戏路是否过于狭窄。但是小编想说，干一行精一行，她能把农村女人演到极致，也是一种能力！

生于70年代的闫学晶已经步入中年，但是已经48岁的她保养的依旧很好，皮肤嫩的像少女一般，惹人羡慕。事业上蒸蒸日上，家庭生活也非常幸福。她的婚姻生活一直被外界所关注，丈夫林越是刘老根大舞台的老板，和赵本山等人是关系非常好的朋友。闫学晶在工作中与丈夫结缘，随后坠入了爱河。两人的年纪相差十岁，但是年龄不是问题，在林越的眼里，闫学晶就是一个小女人，宠爱有加。

其实刚开始的时候，二人的婚姻并不被人看好。因为林越跟闫学晶结婚的时候是二婚，还带着一个女儿。但是二人用幸福打破外界的质疑，闫学晶跟林越的女儿相处的非常融洽，犹如姐妹一般。

在婚后没多久，闫学晶和林越还生下了一个帅气的儿子和女儿。儿子林傲霏2012年考上了中央戏剧学院，看来是要继承母亲的事业了呀！2017年春节期间，闫学晶更上带着儿子林傲霏登上央视CCTV3回声嘹亮节目，献唱歌曲《健康是福》。同年母子二人又在吉林卫视春晚献唱歌曲《健康是福》。后来，林傲霏还参演了电视剧《娘亲舅大》，饰演佟家老三。

不过二胎女儿的样貌却成了迷，闫学晶45岁的时候生下了女儿，保护的很好，没有在公众面前露面。近日在家休假的闫学晶也开启了直播和网友们聊天，还首次秀出了自己的女儿。看的出两个人穿的都是居家衣服，非常休闲。小女儿面对镜头有些紧张，但是样貌可爱的她引起了很多网友的夸赞。值得注意的是，闫学晶素颜出镜但是皮肤状态依旧保持的很好，看来是幸福的滋养啊！

现在48岁的闫学晶儿女双全，每年的戏约不断，可谓是人生赢家。但是这一切都是她自己打拼来的，努力造就成功！



