我们都知道，女星Angelababy向来是娱乐圈中有名的美貌女星，一颦一笑都勾人心弦，让人看了都不禁感叹一声绝，而她的百变造型也向来备受人们关注。那么，接下来就让我们来盘点Angelababy的八大经典造型，看看哪个最迷人？你最喜欢哪一款？

1、精灵造型

最近，“Angelababy精灵造型”作为关键词登上微博热搜，照片上的她穿着帅气牛仔连体衣与黑色马丁靴，以幻彩精灵耳饰点缀，在蜗牛背上安然而坐，仿佛落入凡间的精灵。

2、花仙子造型

一袭白裙飘飘，加上发间斑斓花朵点缀，宛如梦境里的仙女一般。baby的这一身花仙子造型，仙气满满，显得她更为高贵优雅。

3、民国造型

baby的民国造型走的是小家碧玉风，简单的双麻花辫搭配上民国学生装，清纯动人，是日常走美艳风的她不常见的风格，却依旧美貌。

4、职场造型

精致的妆容配上白衬衫，隐隐约约的霸气气场，知性干练的职场造型让baby看上去女王范十足，女强人说的就是她了。

5、清宫造型

在参加某节目时，baby的冬日清宫造型一出现就让不少粉丝都惊艳到了，美艳无双，极尽绚丽，怕是千古帝王也得为她倾倒。

6、礼裙造型

作为当红女明星，Angelababy在某次出席时尚晚宴时，她一袭酒红抹胸礼裙造型，就让人过目不忘，真不愧是娱乐圈时尚界的宠儿。

7、工装造型

虽然拥有着令无数人羡慕的美貌，但baby本性却有些像假小子，从她一直是跑男的女MC就可以看出来，而这次工装造型也特别适合她，简直就是一个时尚酷girl。

8、运动造型

充满活力的动感黑与亮色线条勾勒呈现出分明酷感，baby的运动造型也是一绝，马甲线也真是让人挪不开视线呢。



