加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,040,642
  • 关注人气：209,203
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

他演琼瑶剧成名，二婚娶小21岁美女老来得子，如今65岁生活很幸福

(2020-02-18 08:17:07)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起寇振海相信很多人都不陌生，没错就是在很多年前的琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》中饰演黑豹子陆振华的演员。因为当时这部剧的大火，无论是主角还是配角们都大火了一把。很多不知道寇振海名字的人也因为这部剧而认识了他。

他演琼瑶剧成名，二婚娶小21岁美女老来得子，如今65岁生活很幸福

其实在出演《情深深雨蒙蒙》这部剧的时候，寇振海已经演了很多年的戏了，只不过没什么名气而已。不得不佩服当时琼瑶剧的造星能力，一部剧，一个配角便让寇振海火了。寇振海的形象特别适合出演各种成功人士，比如说古装剧中的皇帝、民国时期大家族中的老爷、现代戏中企业精英等等。绝大多数情况下他饰演的都是某部剧中男女主角的父亲，虽然经常饰演配角，但多年的演艺生涯，已然将他打造成了圈内的一位老戏骨。

他演琼瑶剧成名，二婚娶小21岁美女老来得子，如今65岁生活很幸福

寇振海曾经有过一段失败的婚姻，在年过半百之后他遇到了如今的妻子，他的妻子李婷比寇振海小21岁，也是一名演员，只是在圈内的名气不是很大而已。但两人结婚后感情一直很好，李婷还给寇振海生下了一个儿子。五十多岁得了这么一个儿子，寇振海自然对儿子疼爱有加。

他演琼瑶剧成名，二婚娶小21岁美女老来得子，如今65岁生活很幸福

寇振海常年在外拍戏，而他的儿子寇家宝小小年纪便也开始进军娱乐圈了，别看年纪不大，但是已经跟很多明星合作过，出演过不少角色，算是圈内的一位小童星。

他演琼瑶剧成名，二婚娶小21岁美女老来得子，如今65岁生活很幸福

近日，65岁的寇振海与儿子一起露面。寇家宝长高了不少，也遗传了爸爸妈妈的高颜值。不知道小小年纪便进军娱乐圈的他会不会在这个圈内有一番作为。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一对明星疑似假离婚！同回别墅被拍，曾称是“家庭内部安排”
    后一篇 >盘点Angelababy惊艳全场的八大造型，看看哪个最迷人？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有