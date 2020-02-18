说起寇振海相信很多人都不陌生，没错就是在很多年前的琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》中饰演黑豹子陆振华的演员。因为当时这部剧的大火，无论是主角还是配角们都大火了一把。很多不知道寇振海名字的人也因为这部剧而认识了他。

其实在出演《情深深雨蒙蒙》这部剧的时候，寇振海已经演了很多年的戏了，只不过没什么名气而已。不得不佩服当时琼瑶剧的造星能力，一部剧，一个配角便让寇振海火了。寇振海的形象特别适合出演各种成功人士，比如说古装剧中的皇帝、民国时期大家族中的老爷、现代戏中企业精英等等。绝大多数情况下他饰演的都是某部剧中男女主角的父亲，虽然经常饰演配角，但多年的演艺生涯，已然将他打造成了圈内的一位老戏骨。

寇振海曾经有过一段失败的婚姻，在年过半百之后他遇到了如今的妻子，他的妻子李婷比寇振海小21岁，也是一名演员，只是在圈内的名气不是很大而已。但两人结婚后感情一直很好，李婷还给寇振海生下了一个儿子。五十多岁得了这么一个儿子，寇振海自然对儿子疼爱有加。

寇振海常年在外拍戏，而他的儿子寇家宝小小年纪便也开始进军娱乐圈了，别看年纪不大，但是已经跟很多明星合作过，出演过不少角色，算是圈内的一位小童星。

近日，65岁的寇振海与儿子一起露面。寇家宝长高了不少，也遗传了爸爸妈妈的高颜值。不知道小小年纪便进军娱乐圈的他会不会在这个圈内有一番作为。