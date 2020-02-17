去年11月的时候，张亮寇静宣称两个人已在2017年离婚，这一消息让很多网友们接受不了，因为他们两个人也曾经是很多人心目中的模范情侣，而突然曝出来的离婚消息更是让人觉得不可思议。

近日有媒体拍到两人离婚后，张亮还携寇静和女儿外出，晚上一家三同归别墅，两个人疑似离婚不分居。其实两个人在官宣离婚后也被拍到多次合体出现，再加上两个刚刚离婚的时候，张亮还在粉丝群里宣称是“家庭内部安排”，这让网友们有点怀疑两个人是不是假离婚。

还记得张亮当时的离婚方案是怎么说的吗？他的第一句就是“不想占用公共信息资源”，但是他离婚的事件却是以“爆”的速度登上热搜第一并引发了网友们的热议。除此之外，离婚文案也是充满了迷幻行为，按照他的说法两个人已经在2017年就办理离婚手续，但是在离婚后的两年间，他还是频繁地在节目中树立好爸爸好丈夫的角色，甚至还有几次隔空表白寇静，给网友们各种撒狗粮。再加上他还在粉丝群里说明了两个人离婚是“家庭内部安排”，让人不得不想多。

关于他们离婚的原因，也有很多网友觉得可能是因为“拆迁、学区房、买房子或者是过户口”这样的事，但是两个人至今还没有回应。

其实离不离婚是人家的私事，作为旁观者还是不要过于关心的好，也有可能两个人是离婚后再复合，不管怎么样，如果人家决定在一起，作为网友还是祝福为好。



