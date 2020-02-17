《乡村爱情12》这部轻喜剧挺适合全家人一起看的，最近很多网友在追这部剧呢。其实，《乡村爱情》系列剧中隐藏了很多对夫妻。下面我们来盘点《乡村爱情12》中八大女演员的老公，看看谁最帅气？哪对最有夫妻相？

1、毕畅的老公隋宏洋

毕畅在《乡村爱情12》中演王小蒙。戏外毕畅也已经结婚，并且升级当妈了。据报道，毕畅的老公隋宏洋是一位圈外人。

2、张可的老公王小虎

张可长得挺漂亮的，她在《乡村爱情12》中和贾冰演情侣。张可的老公王小虎是赵本山的徒弟，张可比她老公小7岁。

3、于月仙的老公张学松

赵本山是于月仙的姐夫。于月仙在剧中演谢大脚。于月仙的老公张学松也是一位演员，他演过《男婚女嫁》等影视剧。

4、赵海燕的老公闫光明

赵海燕在《乡村爱情12》中演谢广坤的老伴。戏外她和剧中刘一水的扮演者闫光明是夫妻。赵海燕和闫光明的儿子长得挺帅的。

5、葛珊珊的老公历小峰

葛珊珊是《乡村爱情12》中王云的扮演者。葛珊珊的老公历小峰也是赵本山的徒弟。葛珊珊和历小峰有一个可爱的女儿。

6、筱素清的老公王永会

筱素清在剧中演玉田娘。有意思的是她的女儿王晶晶也有参演《乡村爱情12》。王晶晶在剧中演董洋。筱素清的老公是赵本山的徒弟王永会。

7、李琳的老公王小利

李琳是《乡村爱情12》中谢兰的扮演者。她的老公王小利在剧中演刘能。王小利挺幽默的，很多网友喜欢他。

8、王小华的老公唐鉴军

王小华和她老公唐鉴军都有参演《乡村爱情12》。唐鉴军也是赵本山的徒弟。唐鉴军夫妇也很恩爱，两人的演技都挺不错的。



